Секса в СССР не было или же был? 18+

32 года назад в телемосте Ленинград-Бостон прозвучала фраза, которую знают даже те, кто родился после развала СССР. Женщина, которая представляла Советский Союз, в эфире заявила, что "в СССР секса нет". Так правда ли советские люди были такие целомудренные и размножались в пробирках?

Откуда взялась фраза

Надо понимать, что такой телемост для Советского Союза уже был невероятным прорывом! Это был один из первых советско-американских телемостов. Согласно идее проекта, в нем женщины из Союза общались с женщинами из Америки.

Читайте также: Психолог назвал топ-7 самых распространенных сексуальных фантазий

Участница со стороны Штатов задала вопрос: "... У нас в телерекламе все крутится вокруг секса. Есть ли у вас такая телереклама?". На что ей администратор гостиницы "Ленинград" и представительница общественной организации "Комитет советских женщин" ответила: "Ну, секса у нас... (смех) секса у нас нет, и мы категорически против этого!" Другая участница со стороны СССР добавила: "Секс у нас есть, у нас нет рекламы!"



Так достоверно звучал разговор. А вот в историю вошла несколько искаженная фраза "В СССР секса нет". Хотя она неплохо иллюстрирует отношение к сексу и отношениям у советского человека: секс, конечно же, есть, но его надо стесняться и сторониться.

Стоит заметить, что автор фразы Людмила Иванова добавила еще: "У нас есть любовь". Но смех в обоих студиях заглушил ее слова. Когда женщина попросила режиссера убрать ее слова телемоста, он отказался. По его мнению, именно юмор объединил две студии, поэтому нельзя выбрасывать ничего.



А теперь давайте поговорим о фактах, доказывающих, что секс в СССР таки был.

Секс после революции

Отношение к половым отношениям после Октябрьской революции был действительно революционным. Даже для современного общества такие взгляды выглядят слишком откровенными.



Христианская мораль была аннулирована, а новую еще не придумали. Поэтому молодых комсомольцев, рабочих и т.д. ничего не останавливало. Молодые люди без образования и моральных авторитетов считали нормальным вступать в половые отношения со своими "подругами". А "подруги" были не прочь снимать напряжение соратников.



Вырезка из газеты, 20-е годы

В первые годы после революции заметно снизилась проституция. Ведь функцию проституток выполняли трудовые подруги. Молодежь того времени (преимущественно рабочие и выходцы из деревни) часто жила коммунами, где и занимались сексом без брака и создания семьи. Новую власть это устраивало, ведь люди не отвлекались от работы. Изучалось влияние секса на общественную жизнь.



Но такая сексуальная свобода быстро привела к вспышке венерических заболеваний. К тому времени лечить их почти не умели. Поэтому в конце 20-х годов власть убавила гайки и начала пропагандировать сдержанную сексуальную жизнь. В личную жизнь начали вмешиваться. А на собрании публично могли выносить наказание за "чрезмерный флирт", "встречи с двумя девушками одновременно" и т.д.

Читайте также: Комитет отклонил законопроект о публичном проявлении сексуальной ориентации

Понемногу люди не только вернулись к традиционной модели отношений, но и начали стыдиться всего связанного с сексом. Советское общество стало пуританским и скованным. До 80-х годов, когда стало ощутимым влияние Запада.

Контрацепция в СССР

Советские люди были хорошо знакомы с контрацепцией. В частности, в каждой аптеке можно было приобрести презервативы. Конечно же, под осуждающие взгляды аптекаря и других посетителей аптеки.



Противозачаточные средства, 1938 год. Завод "Красный Резинщик"



К тому же противозачаточные средства были не слишком качественными. Скажем, норма толщины стенки презерватива была: 0,09 мм. Чтобы вы понимали разницу, в современном мире это: 0,05 мм. Поэтому получить удовольствие в такой резиновой броне – задача не из легких.



Презерватив образца 1953 года

Эротические фото

В наших головах советская женщина – это передовая доярка или учительница с начесом. А вместе с тем советские женщины были привлекательными и сексуальными. И все это задокументировано в фотографиях.



Например, Римантас Дихавичюс из Литвы считается пионером эротической фотографии в СССР. В 80-х художник снимает обнаженные женские тела. Никакой пошлости, но фото все же очень откровенны.



Фото из альбома



Его работы широкая общественность увидела на международной книжной ярмарке в Москве в 1987 году. Альбом "Цветы среди цветов" вызвал настоящий фурор. Дихавичюс признался, что был готов к нападениям со стороны пуританского общества. Но никакой критики в его сторону так и не прозвучало.



Литовец произвёл фурор

Секс в кино

Кино в советском союзе всячески проверялось и тщательно подвергалось цензуре. Поэтому не трудно догадаться, что эротических сцен там поменьше, чем в голливудских фильмах. Тем не менее, в советских фильмах можно найти не только объятия и поцелуи, а сцены секса, с голыми телами и откровенными кадрами.

"Андрей Рублев", 1966 год. Сцена с голыми людьми во время празднования Купальской ночи. Более того, абсолютно голая девушка по сюжету пытается соблазнить монаха.



"Экипаж", 1979 год. Вниманию зрителя обнаженные тела. Но главного героя в этой сцене заменил каскадер.



"Конец Вечности", 1987 год. Актриса Вера Сотникова имитирует на камеру нежный секс с партнером.



Кадр из фильма "Конец Вечности"

"Маленькая Вера", 1988 год. Фильм стал популярным благодаря тому, что считался первым советским фильмом, где был открыто показан половой акт.



"СВ. Спальный вагон", 1989 год. Актриса Лариса Гузеева несколько раз демонстрирует обнаженную грудь. Есть сцена секса. Правда, эти кадры сняты в полумраке.

Поэтому в Советском Союзе секс был. Он прошел тяжелую эволюцию от вседозволенности к практическому запрету. И уже с распадом СССР советские люди снова получили право на сексуальность. Хотя трудно отрицать, что с культурой половых отношений, уважением партнеров, использованием контрацептивов, сексуальным образованием у детей до сих пор есть проблемы.