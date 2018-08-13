22:31
13 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
29°C 13°C
  • вторник
    32°C 18°C
  • среда
    33°C 21°C
  • четверг
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. По щучьему велению Путина. Шойгу пугает ежа
Вєсті Кремля
20:53, сегодня
Вести.UA. Тайна скандального Ляшко. Уничтожение Медведчука
Вєсті.UA
20:51, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Сексапильная Алессандра Амброзио показала жаркие фото с отдыха: 18+

111 Читати новину українською
Алессандра Амброзио
Алессандра Амброзио / Фото из свободных источников

Бразильская супермодель Алессандра Амброзио, которая является одной из самых известных "ангелов" Victoria's Secret, показала горячие фото с пляжа. Снимками манекенщица взбудоражила сеть.

Алессандра Амброзио может смело давать мастер-классы по правильному планированию времени, ведь модель умело совмещает съемки, участие в модных показах и материнство. Кроме этого, "ангел" Victoria's Secret активно ведет свой блог в Instagram, где делится с поклонниками горячими снимками с отдыха.

Читайте также: Модель Алессандра Амброзио взбудоражила сеть горячими фото из Испании

Недавно модель со своей семьей отправилась в Малибу, где провела несколько дней. Звезда сделала сексапильные фото на пляже, которые покорили сеть. Позировала обольстительная Алессандра Амброзио в стильных купальниках, которые подчеркивали ее стройную фигуру и аппетитные формы. Манекенщица продемонстрировала роскошный загар и природную красоту на фото.

 

 

 

 

 

Все снимки напоминали результаты съемки для глянца, поэтому, возможно, поклонники Алессандры Амброзио вскоре смогут их найти в популярном издании.

О том, что отдых в солнечной Калифорнии был совмещен с работой, свидетельствует и кадр, сделанный самой моделью. На одном снимке манекенщица фотографирует свое отражение, когда позади нее фотограф работает с другой моделью. Также Алессандра показала фотографию с девушками модельной внешности.

 

 

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 13 августа: в Украину едет миссия МВФ, продолжение скандала с фильмом о Стусе
сегодня, 22:22 Главные новости 13 августа: в Украину едет миссия МВФ, продолжение скандала с фильмом о Стусе
Cенцова для Путіна не існує, але він був змушений вислухати вимогу Макрона
сегодня, 22:00 Cенцова для Путіна не існує, але він був змушений вислухати вимогу Макрона
Блог Медіа
"Это не преступление", или Как Трамп "украинского процесса" над Манафортом испугался
сегодня, 21:02 "Это не преступление", или Как Трамп "украинского процесса" над Манафортом испугался
Борис Немировський
Як пробити дно: горе-лікар пішла на підвищення, а п'яний прокурор став борцем з корупцією
сегодня, 20:30 Як пробити дно: горе-лікар пішла на підвищення, а п'яний прокурор став борцем з корупцією
Олександра Устінова
Сооснователь Veterano Coffee: Главное в бизнесе – люди. Так же, как и на войне
сегодня, 20:01 Сооснователь Veterano Coffee: Главное в бизнесе – люди. Так же, как и на войне
Євгенія Мазур
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук