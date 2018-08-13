Сексапильная Алессандра Амброзио показала жаркие фото с отдыха: 18+

Бразильская супермодель Алессандра Амброзио, которая является одной из самых известных "ангелов" Victoria's Secret, показала горячие фото с пляжа. Снимками манекенщица взбудоражила сеть.

Алессандра Амброзио может смело давать мастер-классы по правильному планированию времени, ведь модель умело совмещает съемки, участие в модных показах и материнство. Кроме этого, "ангел" Victoria's Secret активно ведет свой блог в Instagram, где делится с поклонниками горячими снимками с отдыха.

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Недавно модель со своей семьей отправилась в Малибу, где провела несколько дней. Звезда сделала сексапильные фото на пляже, которые покорили сеть. Позировала обольстительная Алессандра Амброзио в стильных купальниках, которые подчеркивали ее стройную фигуру и аппетитные формы. Манекенщица продемонстрировала роскошный загар и природную красоту на фото.

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 31 Лип 2018 р. о 9:15 PDT

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 2 Сер 2018 р. о 4:05 PDT

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 3 Сер 2018 р. о 4:34 PDT

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 8 Сер 2018 р. о 12:45 PDT

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 12 Сер 2018 р. о 5:23 PDT

Все снимки напоминали результаты съемки для глянца, поэтому, возможно, поклонники Алессандры Амброзио вскоре смогут их найти в популярном издании.

О том, что отдых в солнечной Калифорнии был совмещен с работой, свидетельствует и кадр, сделанный самой моделью. На одном снимке манекенщица фотографирует свое отражение, когда позади нее фотограф работает с другой моделью. Также Алессандра показала фотографию с девушками модельной внешности.

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 7 Сер 2018 р. о 6:04 PDT