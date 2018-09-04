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Сексапильная Анна Седокова опубликовала провокационные фото с сыном: 18+

190 Читати новину українською
Анна Седокова
Анна Седокова / Соцсети

Певица Анна Седокова, которая была участницей группы "ВИА Гра", шокировала новыми снимками в сети. Звезда опубликовала фото с сыном, которые вызвали шквал комментариев.

Анна Седокова имеет идеально стройное тело, красотой которого любит кичиться в сети. Теперь артистка превзошла все свои предыдущие фотографии, опубликовав провокационные снимки.

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На фото Анна Седокова позировала в крошечном красном купальнике. Звезда устроилась на кровати с сыном, выставив при этом свои обнаженные ягодицы в бикини. 1-летний Гектор беззаботно играл и даже укусил свою маму за талию.


Анна Седокова с сыном Гектором


Певица Анна Седокова


Анна Седокова: фото 18+

На такие провокационные снимки отреагировали пользователи сети. "Это уже перебор", "Ужасно", "Не мать, а проститутка", "На таких фото ребенок лишний", "Раньше я нормально относилась к Анне, но теперь она ведет себя как проститутка", "Чему она учит своего ребенка? " – взорвались возмущением поклонники Анны Седоковой.

Теги: Музыка LifeStyle Дети и несовершеннолетние Анна Седокова
Источник: 24 Канал
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