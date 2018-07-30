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Сексапильная Даша Астафьева обнажилась в новой фотосессии 18+

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Даша Астафьева
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva

Украинская певица и модель Даша Астафьева приняла участие в новой фотосессии, где в обольстительном женском белье показала свои прелести. Для пикантных фото звезда даже обнажилась.

Новые фотографии с обольстительной фотосессии появились сегодня на Instagram странице Дарьи. На них звезда примерила только сексуальное прозрачное белье черного цвета, которое непрекрыто выделяло соски на ее груди. Образ подчеркивала черная атласная накидка и длинные кудрявые волосы певицы.

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На новых фото звезда позировала на подоконнике и балконе на улице, смело демонстрируя свои стройные формы. Автором фотосета стала девушка под никнеймом "nickyashika" в Instagram.


Даша Астафьева

Одна из фотографий особенно понравилась фанатам Даши – на ней звезда полностью обнажилась, повернувшись спиной к камере. Из одежды на ней были только черные туфли на каблуках.

Стоит добавить, что исполнительница частенько любит радовать своих подписчиков провокационными фото. Недавно она примерила образ главной героини фильма "Леон", которую сыграла Натали Портман. Для фото она надела стильный парик и сексуальное белье, держа в руках горшок, как это делала еще маленькая Портман в культовой картине Люка Бессона.

 

 

Теги: LifeStyle Мода Дария Астафьева Эротика
Источник: 24 Канал
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