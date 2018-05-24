Сексапильная Даша Астафьева поделилась снимками с обнаженной грудью: фото 18+

Украинская певица Даша Астафьева любит выбирать для фотосессии провокационные образы. Так, артистка опубликовала в социальной сети новые снимки, на которых она обнаженная.

Автором пикантной фотосессии был Ник Яшика. Фотограф известный нестандартным подходом к съемкам и созданием откровенно сексуальных фотографий.

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Одной из любимых моделей художника является Даша Астафьева. Артистка выбрала для снимков два пикантных образа. На одних фото певица позирует в телесном корсете и трусах. Образ звезда дополнила нежно-розовым беретом и длинными курчавыми волосами. Обнаженную грудь Даша Астафьева игриво прикрыла рукой.

На снимках звезда позирует в доме с винтажным интерьером. Следовательно, сексуальный образ певицы изрядно подходил к выбранной тематике фотографий.

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 24 Тра 2018 р. о 5:03 PDT

На других фото Даша Астафьева предстала в образе сексуального фокусника. Звезда одета в черные трусы и колготы в крупную сетку. Поверх обнаженного тела певица взяла накидку и шляпу. Соблазнительная Астафьева позировала на фоне темной стены, что придало снимкам еще большей соблазнительности.

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 24 Тра 2018 р. о 4:56 PDT

Кто такая Даша Астафьева?Одна из самых эпатажных певиц в украинском шоу-бизнесе. Даша Астафьева дебютировала в проекте "Фабрика звезд". Впоследствии артистка была вокалисткой группы "Nikita" и звездой журнала Playboy. Даша Астафьева стала моделью пикантного журнала для мужчин и украсила глянец. Сейчас певица занимается сольной карьерой и активно принимает участие в сексуальных фотосессиях.