00:24
25 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
25°C 15°C
  • суббота
    21°C 13°C
  • воскресенье
    22°C 11°C
  • понедельник
    24°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ НОВОСТИ ЧЕРКАСС ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Рогозин снова на ракете. День
Вєсті Кремля
22:20, 24 мая
Вести.UA. Альтер эго Тимошенко. Клещи в политике
Вєсті.UA
21:39, 24 мая
Перегруженные
ЦРУ
09:12, 23 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ НОВОСТИ ЧЕРКАСС ОЛЕГ СЕНЦОВ

Сексапильная Даша Астафьева поделилась снимками с обнаженной грудью: фото 18+

346 Читати новину українською
Даша Астафьева обнажилась для пикантной фотосессии
Даша Астафьева обнажилась для пикантной фотосессии / Фото из соцсетей

Украинская певица Даша Астафьева любит выбирать для фотосессии провокационные образы. Так, артистка опубликовала в социальной сети новые снимки, на которых она обнаженная.

Автором пикантной фотосессии был Ник Яшика. Фотограф известный нестандартным подходом к съемкам и созданием откровенно сексуальных фотографий.

Читайте также: Даша Астафьева обнажилась в смелой фотосессии: фото 18+

Одной из любимых моделей художника является Даша Астафьева. Артистка выбрала для снимков два пикантных образа. На одних фото певица позирует в телесном корсете и трусах. Образ звезда дополнила нежно-розовым беретом и длинными курчавыми волосами. Обнаженную грудь Даша Астафьева игриво прикрыла рукой.

На снимках звезда позирует в доме с винтажным интерьером. Следовательно, сексуальный образ певицы изрядно подходил к выбранной тематике фотографий.

На других фото Даша Астафьева предстала в образе сексуального фокусника. Звезда одета в черные трусы и колготы в крупную сетку. Поверх обнаженного тела певица взяла накидку и шляпу. Соблазнительная Астафьева позировала на фоне темной стены, что придало снимкам еще большей соблазнительности.

 

Кто такая Даша Астафьева?Одна из самых эпатажных певиц в украинском шоу-бизнесе. Даша Астафьева дебютировала в проекте "Фабрика звезд". Впоследствии артистка была вокалисткой группы "Nikita" и звездой журнала Playboy. Даша Астафьева стала моделью пикантного журнала для мужчин и украсила глянец. Сейчас певица занимается сольной карьерой и активно принимает участие в сексуальных фотосессиях.

Теги: Новости Украины LifeStyle Дария Астафьева
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 24 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 24 мая: убийство депутата Гуры, новые данные о сбитии
24 мая, 23:30 Главные новости 24 мая: убийство депутата Гуры, новые данные о сбитии "Боинга" на Донбассе
23
Як через бездіяльність влади, людина ризикує потрапити за грати
24 мая, 23:00 Як через бездіяльність влади, людина ризикує потрапити за грати
Дмитро Гнап 62
Втратити рідну мову і перейняти чужу – найгірший знак підданства, – Іван Малкович
24 мая, 22:01 Втратити рідну мову і перейняти чужу – найгірший знак підданства, – Іван Малкович
Інститут Просвіти 381
24 мая, 21:00 "Партия регионов" требует уволить Уляну Супрун из-за "барыжной" вакцини
Сергій Фурса 196
Санкции СНБО против российских СМИ: о чем идет речь и почему это важно
24 мая, 20:02 Санкции СНБО против российских СМИ: о чем идет речь и почему это важно
Євгенія Мазур 312
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук