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Сексапильная Лаис Рибейро снялась топлесс для журнала: горячие фото

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Лаис Рибейро для журнала Maxim
Лаис Рибейро для журнала Maxim

Бразильская супермодель Лаис Рибейро, которая является одной из "ангелов" Victoria's Secret, стала героиней новой фотосессии для мужского журнала Maxim.

27-летняя Лаис Рибейро может похвастаться идеальной фигурой и яркой внешностью.

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Бразильская модель позирует в объективе французского фотографа Жана Бенсимона. Девушка предстает в кадрах почти обнаженной в откровенных образах.

Лаїс Рібейро для журналу Maxim

Лаис Рибейро для журнала Maxim

К слову, журнал Maxim недавно традиционно опубликовал рейтинг самых сексуальных женщин планеты. Бразильская модель Лаис Рибейро также вошла в этот список.

Лаїс Рібейро для журналу Maxim
Лаис Рибейро для журнала Maxim

Лаїс Рібейро для журналу Maxim

Лаис Рибейро для журнала Maxim

Лаїс Рібейро для журналу Maxim

Лаис Рибейро для журнала Maxim

Теги: Эротика Мода LifeStyle Victoria's Secret
Источник: 24 Канал
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