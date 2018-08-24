Сексапильная Лаис Рибейро снялась топлесс для журнала: горячие фото

Бразильская супермодель Лаис Рибейро, которая является одной из "ангелов" Victoria's Secret, стала героиней новой фотосессии для мужского журнала Maxim.

27-летняя Лаис Рибейро может похвастаться идеальной фигурой и яркой внешностью.

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Бразильская модель позирует в объективе французского фотографа Жана Бенсимона. Девушка предстает в кадрах почти обнаженной в откровенных образах.

Лаис Рибейро для журнала Maxim

К слову, журнал Maxim недавно традиционно опубликовал рейтинг самых сексуальных женщин планеты. Бразильская модель Лаис Рибейро также вошла в этот список.



Лаис Рибейро для журнала Maxim

Лаис Рибейро для журнала Maxim

Лаис Рибейро для журнала Maxim