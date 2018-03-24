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Сексапильная Меган Фокс засветилась в кружевном боди: фото

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Меган Фокс засветила сексуальное боди
Меган Фокс засветила сексуальное боди / Фото из открытых источников

Известная американская актриса Меган Фокс, которая также выступила в роли дизайнера нижнего белья, пришла на презентацию собственной линии одежды в соблазнительном боди. Звезда привлекла внимание всех присутствующих ярким видом.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Как известно, Меган Фокс давно сотрудничает с популярным брендом Frederick, поэтому именно с ним представила собственную линию нижнего белья. Для мероприятия звезда одела сексуальное боди черного цвета с кружевом, которое, по информации СМИ, стоило около 50 долларов. Пикантный образ актриса дополнила приталенными джинсами и обувью на каблуке. Стильный макияж с акцентом на красные губы добавил игривости "луку" Меган Фокс.

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В коллекции, представленной в новом магазине, были работы актрисы. Яркий образ Меган Фокс был символическим – звезда хотела на собственном примере показать, насколько эффектно выглядит белье от Frederick. Стоит отметить, что это ей удалось.

Спасибо всем, кто пришел на открытие Forever21! Мне очень жаль тех, кто ждал в очереди, и все же не сделал фото. Никто из нас не ожидал, что так много людей придут на открытие,
– обратилась к поклонникам Меган Фокс.

31-летняя актриса выглядела роскошно, подтверждая, что мама 3 детей может иметь стройную и идеальную фигуру.


Меган Фокс


Сексапильный образ актрисы Меган Фокс


Белье от Меган Фокс

Теги: LifeStyle Голливуд Кино Мода
Источник: 24 Канал
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