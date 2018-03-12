Сексапильная Надежда Дорофеева поделилась пикантным фото в постели

Участница популярной группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева на странице в Instagram опубликовала сексуальное фото.

На фото певица сидит спиной к камере, игриво выгнув спину на смятом постельном белье. Позирует Надежда Дорофеева в розовых трусах и подвернутой белой футболке. При этом ее лицо отражается на большом экране телевизора.

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Как известно, Надежда Дорофеева не стесняется показывать аппетитные формы, поэтому в очередной раз похвасталась стройной идеальной фигурой.

Ну, привет,

– игриво подписала фото звезда.

Поклонники разделились во мнении относительно нового снимка: одни пользователи соцсети отметили красоту и идеальную форму Надежды Дорофеевой, другие – призвали звезду вести себя скромнее и отказаться от таких сексапильных снимков.

Ну привет Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 11 Бер 2018 р. о 3:25 PDT

Кто такая Надежда Дорофеева?

Это певица, которая является одной из вокалистов популярной группы "Время и Стекло". Продюсером коллектива является Потап. Кроме вокальной карьеры, Надежда Дорофеева приняла участие в шоу "Голос страны. Дети" и "Танцы со звездами".