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Сексапильная Надежда Дорофеева поделилась пикантным фото в постели

919 Читати новину українською
Надежда Дорофеева
Надежда Дорофеева / Фото из открытых источников

Участница популярной группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева на странице в Instagram опубликовала сексуальное фото.

На фото певица сидит спиной к камере, игриво выгнув спину на смятом постельном белье. Позирует Надежда Дорофеева в розовых трусах и подвернутой белой футболке. При этом ее лицо отражается на большом экране телевизора.

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Как известно, Надежда Дорофеева не стесняется показывать аппетитные формы, поэтому в очередной раз похвасталась стройной идеальной фигурой.

Ну, привет,
– игриво подписала фото звезда.

Поклонники разделились во мнении относительно нового снимка: одни пользователи соцсети отметили красоту и идеальную форму Надежды Дорофеевой, другие – призвали звезду вести себя скромнее и отказаться от таких сексапильных снимков.

Ну привет

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Кто такая Надежда Дорофеева?
Это певица, которая является одной из вокалистов популярной группы "Время и Стекло". Продюсером коллектива является Потап. Кроме вокальной карьеры, Надежда Дорофеева приняла участие в шоу "Голос страны. Дети" и "Танцы со звездами".

Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка
Источник: 24 Канал
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