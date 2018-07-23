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Сексапильная Рита Ора позировала перед камерой топлес: горячее фото

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Рита Ора
Рита Ора / Фото из свободных источников

Британская певица Рита Ора показала горячее фото с отдыха в Португалии. Звезда позировала перед камерой, обнажив свою грудь.

В сезон отпусков все знаменитости охотно делятся яркими и горячими снимками из курортных городов. Исключением не стала и певица Рита Ора, которая умело совместила работу и отдых.

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Популярная британка после горячего выступления в Испании отправилась в Португалию. Оттуда звезда опубликовала пикантные фото, которые показали ее будни во время гастролей. На снимке Рита Ора продемонстрировала, как она выглядит во время выступления. Артистка засветила стройную фигуру и яркий сценический костюм.

 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 

 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 

Португалия. Я не была здесь с 2012 года, когда поддерживала Coldplay. Это уже 2018 год: я впервые показала здесь свое шоу. Обещаю вернуться сюда! Оставайтесь сумасшедшими и спасибо за такую незабываемую ночь!
– поделилась впечатлениями Рита Ора.

И этими фотографиями из Испании и Португалии звезда не ограничилась. Сексуальная Рита Ора обнажила грудь и в спортивных лосинах забралась на кровать. Она прикрыла руками тело и попробовала снеки. При этом Рита Ора имела яркий макияж и сплетенніе волосы, а ее шею украшало объемное ожерелье серебряного цвета.

 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 

Теги: Музыка LifeStyle Португалия
Источник: 24 Канал
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