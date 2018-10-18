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      Сексапильная Шарлиз Терон в соблазнительных образах стала звездой глянца

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      Шарлиз Терон
      Шарлиз Терон / Elle

      Голливудская киноактриса Шарлиз Терон украсила обложку американского глянцевого журнала Elle.

      Шарлиз Терон восстала на страницах глянца в стильных образах, которые демонстрируют ее силу и сексуальность.

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      В интервью журналу актриса призналась, что очень сильно любит своих детей и готова за них даже пойти на убийство. Она пошутила, что однажды эти ее слова могут быть использованы как доказательство в суде.

      Я смотрю на своих двух красивых девушек и беспокоюсь о них, как каждая мать. Я хочу, чтобы они были в безопасности и могли жить своей полной жизнью. Всякий раз, когда они чувствуют себя под угрозой, я перестаю быть нормальной. Я убью за них,
      – заявила она.


      Шарлиз Терон для Elle USA

      Кроме того, Шарлиз Терон призналась, что не всегда чувствует себя уверенно, особенно в профессиональной деятельности.

      "Каждый раз, когда я начинаю работу, у меня все еще есть страх. Меня уволят. Они узнают, что я ужасная актриса", – добавила она.


      Шарлиз Терон для Elle USA


      Шарлиз Терон для Elle USA


      Шарлиз Терон для Elle USA


      Шарлиз Терон для Elle USA

      Теги: LifeStyle Звездные мамы Кино Шарлиз Терон Мода
      Источник: 24 канал
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      Новости за 18 октября
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