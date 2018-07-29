Сексапильная Вика из "НеАнгелов" полностью обнажилась перед камерой: фото 18+

Популярная вокалистка Виктория Смеюха, которая является участницей группы "НеАнгелы", взбудоражила сеть соблазнительным фото. Звезда позировала перед камерой полностью обнаженной.

Поклонники артистки привыкли, что звезды, которые обладают безупречными формами, обязательно их демонстрируют в смелых фотосессиях. Поэтому люди с восторгом комментируют пикантные снимки селебритиз.

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И не только американские звезды соглашаются на такие провокационные съемки. Так, Вика из "НеАнгелов" не опустила возможности продемонстрировать свое идеальное тело. Для этого обнаженная певица забралась на стол для массажа, прикрыв интимные места полотенцем. Малоосвещенное помещение, загорелое и стройное тело Вики Смеюхи и взъерошенная прическа добавили пикантности фотографии.

Допис, поширений ВИКТОРИЯ Смеюха неАнгелы️. (@vikanablack) 25 Лип 2018 р. о 10:25 PDT

Таким смелым фото певица решила продолжить свою рубрику в блоге, посвященном похудению и красивому телу. Вика Смеюха призналась, что именно массаж является неотъемлемой частью ее будней и одной из процедур для стройной фигуры.

Делюсь еще одним способом поддержания фигуры и тонуса кожи – это, конечно же, массаж. Стараюсь "отдавать свое тело в руки массажиста, как только выпадает такая возможность,

– игриво написала певица.

Стоит отметить, что выглядит Виктория Смеюха роскошно, что не стесняется демонстрировать на своей странице в Instagram. В купальниках или в соблазнительных платьях артистка показывает идеальную фигуру.

Допис, поширений ВИКТОРИЯ Смеюха неАнгелы️. (@vikanablack) 21 Лип 2018 р. о 4:00 PDT

Допис, поширений ВИКТОРИЯ Смеюха неАнгелы️. (@vikanablack) 16 Лип 2018 р. о 10:08 PDT