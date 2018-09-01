Сексапильная Жозефин Скривер похвасталась соблазнительными ягодицами: фото
Датская модель и "ангел" Victoria's Secret Жозефин Скривер продемонстрировала поклонникам роскошную фигуру.
Новый снимок модель опубликовала на своей странице в Instagram.
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25-летняя Жозефин Скривер находится на сказочном греческом острове Сирос, откуда показывает поклонникам волшебные фото.
В футболке и бикини девушка похвасталась отличной фигурой.
Жозефин Скривер / Instagram
Также супермодель очаровала сеть красивыми снимками на фоне моря и домов.
"Сегодняшний офис. Чувствую, что я до сих пор на отдыхе", – прокомментировала снимок Жозефин.
Источник: 24 Канал
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