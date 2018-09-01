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Сексапильная Жозефин Скривер похвасталась соблазнительными ягодицами: фото

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Жозефин Скривер
Жозефин Скривер / Фото из открытых источников

Датская модель и "ангел" Victoria's Secret Жозефин Скривер продемонстрировала поклонникам роскошную фигуру.

Новый снимок модель опубликовала на своей странице в Instagram.

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25-летняя Жозефин Скривер находится на сказочном греческом острове Сирос, откуда показывает поклонникам волшебные фото.

В футболке и бикини девушка похвасталась отличной фигурой.

жозефін скрівер
Жозефин Скривер / Instagram

Также супермодель очаровала сеть красивыми снимками на фоне моря и домов.

"Сегодняшний офис. Чувствую, что я до сих пор на отдыхе", – прокомментировала снимок Жозефин.

 

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret Эротика
Источник: 24 Канал
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