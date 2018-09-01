Сексапильная Жозефин Скривер похвасталась соблазнительными ягодицами: фото

Датская модель и "ангел" Victoria's Secret Жозефин Скривер продемонстрировала поклонникам роскошную фигуру.

Новый снимок модель опубликовала на своей странице в Instagram.

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25-летняя Жозефин Скривер находится на сказочном греческом острове Сирос, откуда показывает поклонникам волшебные фото.



В футболке и бикини девушка похвасталась отличной фигурой.



Жозефин Скривер / Instagram

Допис, поширений Josephine Skriver (@josephineskriver) 29 Сер 2018 р. о 4:25 PDT

Также супермодель очаровала сеть красивыми снимками на фоне моря и домов.



"Сегодняшний офис. Чувствую, что я до сих пор на отдыхе", – прокомментировала снимок Жозефин.