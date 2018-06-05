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Сексизм в королевской семье: дочери принца Гарри и Меган Маркл останутся без титула

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Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / GettyImages

Королевская чета принц Гарри и Меган Маркл смогут передать герцогский титул только, если у них родятся мальчики. В случае девушек, то титул герцогини Сассекской они не смогут унаследовать.

Такие правила наследования титулов до сих пор действуют в Великобритании. Об этом сообщает People.

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Отмечается, что уже давно общественные организации требуют отмены такого обычая.

Закон заранее окрестили "Законом аббатства Даунтон", потому что главные герои этого сериала – благородная семья, в которой есть трое дочерей без сына-наследника, отмечает The New York Times.

К примеру, есть реальные примеры такого сексистского закона. Сообщается о бароне Брейбрук, который после смерти не смог передать титул и имение на 6 тысяч акров своим восьми дочерям. А именно, их унаследовал родственник-мужчина. Если бы даже он не нашелся, аристократическая линия просто оборвалась бы.

Кроме того, только в 2013-м году был принят Акт о престолонаследии, согласно которому порядок рождения определяет, кто станет королем или королевой Великобритании.

Напомним, Меган Маркл по праву может называться герцогиней, ведь 19 мая она с принцем Гарри поженились в церкви Святого Георгия. Не менее волнующим было присвоение Меган Маркл королевского титула и создания для него особого фамильного герба, который имеют все члены королевской семьи.

Теги: LifeStyle Великобритания Королівська сім'я Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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