Сексолог объяснил любовь женщин к медленному сексу (18+)

Половая жизнь играет важную роль. Прихотей в сексе существует даже больше, чем вкусов в еде.

Врач-андролог, сексолог Юрий Гурженко объяснил, почему женщинам нравится медленно заниматься сексом, пишет ТСН.

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В эротических фильмах любят долго и нежно, а вот в порнофильмах все происходит быстро и интенсивно.



Почему женщины любят медленный секс

По убеждению врача, женщинам нравится чувствовать партнера. Они наслаждаются близостью, именно поэтому они хотят делать это дольше. Сексопатолог отметил, что преимущество медленного секса над быстрым в том, что медленное занятие является нежным, партнер становится внимательнее, а это женщины ценят больше всего в отношениях.

К тому же, во время медленного секса возрастают шансы получить удовольствие женщине.

Сексопатолог объясняет, что не все мужчины любят быстро заниматься любовью. Темпераментность и страстность мужчин зависит от гормона тестостерона. Если же у мужчины проявляются женские гормоны эстрогены, то половой акт с ними длится долго, они ведут себя с женщинами ласково и нежно.



Не все мужчины любят быстро заниматься любовью, – врач

К слову, далеко не всегда в отношениях все идет гладко и некоторые проблемы можно решить, но существуют плохие привычки, которые способны разрушить брак.

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