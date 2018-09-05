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Сексолог объяснил любовь женщин к медленному сексу (18+)

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Сексолог объяснил любовь женщин к медленному сексу
Сексолог объяснил любовь женщин к медленному сексу / mywebvalue.net

Половая жизнь играет важную роль. Прихотей в сексе существует даже больше, чем вкусов в еде.

Врач-андролог, сексолог Юрий Гурженко объяснил, почему женщинам нравится медленно заниматься сексом, пишет ТСН.

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В эротических фильмах любят долго и нежно, а вот в порнофильмах все происходит быстро и интенсивно.

Чому жінки люблять повільний секс
Почему женщины любят медленный секс

По убеждению врача, женщинам нравится чувствовать партнера. Они наслаждаются близостью, именно поэтому они хотят делать это дольше. Сексопатолог отметил, что преимущество медленного секса над быстрым в том, что медленное занятие является нежным, партнер становится внимательнее, а это женщины ценят больше всего в отношениях.

К тому же, во время медленного секса возрастают шансы получить удовольствие женщине.

Сексопатолог объясняет, что не все мужчины любят быстро заниматься любовью. Темпераментность и страстность мужчин зависит от гормона тестостерона. Если же у мужчины проявляются женские гормоны эстрогены, то половой акт с ними длится долго, они ведут себя с женщинами ласково и нежно.

Не всі чоловіки люблять швидко займатися коханням, – лікар
Не все мужчины любят быстро заниматься любовью, – врач

К слову, далеко не всегда в отношениях все идет гладко и некоторые проблемы можно решить, но существуют плохие привычки, которые способны разрушить брак.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Психология Секс
Источник: 24 Канал
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