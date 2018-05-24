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Сексологи объяснили, почему в семейных парах исчезает страсть

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Почему в семейных парах исчезает страсть
Почему в семейных парах исчезает страсть / eatthis.com

В поддержание страсти и сексуального желания в семейной паре должны вкладываться оба партнера. Такое мнение в рамках специального вебинара озвучили психотерапевт, сексолог Елена Голоцван и основательница первого в Украине lovespace-отеля Cherry Twins Елена Соловьева.

Сексолог подчеркнула, что поведение пары в постели – это проекция их повседневной жизни. "Если у пары накопилось много претензий друг к другу и негативных якорей, если паре больше нечем друг друга удивить в жизни – это проявляется и в постели. Ваша сексуальная жизнь с партнером становится печальной, скучной, фантазий никаких нет и секс становится похожим на поход на ненавистную работу", – отметила Голоцван.

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При этом она подчеркнула, что для того, чтобы сексуальное влечение не исчезало, оба партнера должны прилагать определенные усилия. При этом важно не лениться и не стесняться открывать новые грани сексуальности друг в друге.

Нельзя оставаться счастливой парой, если вся интимная жизнь больше подходит под формулировку "супружеский долг". Важно реализовывать свои фантазии. С возрастом требования к жизни меняются, хочется чего-то более изысканного. От секса – в том числе. Мудрый человек даже в сексе будет открывать новые стороны. Секс меняется в течение жизни. Этого не нужно бояться,
– сказала врач.

Основательница lovespace-отеля Cherry Twins отмечает, что парам нужно позволять себе спонтанность в сексе и не стесняться воплощать в жизнь все свои фантазии и экспериментировать с играми.

"Это добавляет чувственности. Тем же кнутом партнера можно погладить – сам факт прикосновения кнута к коже уже вызовет новые эмоции. Игра – это способ внести разнообразие в ту "бытовуху", которая убивает 90% пар. Бояться разнообразия в сексе – это последнее, что можно сделать. Если хотите, чтобы сексуальная жизнь в вашей паре была яркой и наполненной – нужно экспериментировать. Нужно не бояться собственных фантазий и уметь проговаривать их с партнерами", – посоветовала Соловьева.

К слову, поскольку желание является двигателем сексуальности, немало именно от него зависит – каким будет секс. Ученые рассказали, какие факторы влияют на формирование либидо.

Теги: Новости Украины LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Секс
Источник: 24 канал
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