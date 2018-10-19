Сексуальная Деми Роуз показала тело в крошечном неоновом купальнике: фото

32-летняя британская модель Деми Роуз похвасталась своей соблазнительной фигурой в стильном пляжном образе.

Так, Деми выложила в Instagram фото, на котором позирует в оригинальном купальнике неонового цвета, который на пике популярности в этом сезоне. Девушка завершила образ бирюзовыми ботильонами и кепкой.

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А аксессуаром Роуз выбрала трендовую маленькую сумочку Louis Vuitton.

Не слишком ли маленький купальник выбрала Деми Роуз?

Кто такая Деми Роуз? Британская модель, которая прославилась благодаря нестандартной пышной фигуре. Девушка сумела покорить не только модельный мир, но и интернет-пространство Снимки Деми за считанные минуты набирают тысячи лайков в Іnstagram, а количество подписчиков скоро достигнет 8 миллионов.