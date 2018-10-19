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      Сексуальная Деми Роуз показала тело в крошечном неоновом купальнике: фото

      555 Читати новину українською
      Деми Роуз
      Деми Роуз / Фото из Іnstagram

      32-летняя британская модель Деми Роуз похвасталась своей соблазнительной фигурой в стильном пляжном образе.

      Так, Деми выложила в Instagram фото, на котором позирует в оригинальном купальнике неонового цвета, который на пике популярности в этом сезоне. Девушка завершила образ бирюзовыми ботильонами и кепкой.

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      А аксессуаром Роуз выбрала трендовую маленькую сумочку Louis Vuitton.

      Не слишком ли маленький купальник выбрала Деми Роуз?

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

       

      Кто такая Деми Роуз? Британская модель, которая прославилась благодаря нестандартной пышной фигуре. Девушка сумела покорить не только модельный мир, но и интернет-пространство Снимки Деми за считанные минуты набирают тысячи лайков в Іnstagram, а количество подписчиков скоро достигнет 8 миллионов.

      Теги: LifeStyle Мода
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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