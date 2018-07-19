Сексуальная Эльза Хоск обнажилась перед камерой: 18+

Идеальная фигура и аппетитные формы – Эльза Хоск может похвастаться своим телом. Модель приняла участие в сексуальной фотосессии, взбудоражив сеть ее результатами.

Шведская модель Эльза Хоск является одной из самых известных "ангелов" Victoria's Secret. Звезда не скрывает своей сексуальности, поэтому часто участвует в пикантных фотосессиях.

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Недавно модель обнажилась для модного глянца Issue Magazine. На фото Эльза Хоск позирует перед камерой топлесс, надве при этом только джинсы. На других фото манекенщица примерила джинсовое боди и объемную куртку.

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa) 18 Лип 2018 р. о 11:04 PDT

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa) 17 Лип 2018 р. о 9:53 PDT

Допис, поширений zoey grossman (@zoeygrossman) 18 Лип 2018 р. о 10:12 PDT

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa) 19 Лип 2018 р. о 6:58 PDT

Однако Эльза Хоск не ограничилось этими снимками. Волшебный "ангел" Victoria's Secret позировала перед камерой абсолютно голой, прикрыв свое роскошное тело ярким платьем. Стильную съемку провела талантливый фотограф Зои Гроссман. Пожалуй, Эльза Хоск полностью доверяет художнику, ведь зажигательная блондинка непринужденно позировала без одежды.

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa) 17 Лип 2018 р. о 9:55 PDT

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa) 18 Лип 2018 р. о 5:14 PDT

Допис, поширений ISSUE MAGAZINE (@issue_official) 6 Лип 2018 р. о 5:06 PDT