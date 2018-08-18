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Сексуальная Ким Кардашян обнажила ягодицы в крошечном бикини: 18+

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Ким Кардашян
Ким Кардашян / Фото из открытых источников

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" и бизнесвумен Ким Кардашян показала аппетитные формы в купальнике. Знаменитость подловили папарацци, когда она работала в Майами.

Ким Кардашян любит хвастаться сексапильными снимками из повседневной жизни. Но не менее соблазнительны и профессиональные фотосессии, в которых звезда участвует.

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Так, в Майами Ким позировала перед камерой в соблазнительном образе. Знаменитая модель и бизнесвумен примерила розовое бикини и белый топ без нижнего белья, засветив пышные ягодицы и стройную талию в пляжном наряде.

Съемки прошли на роскошном пляже. Ким Кардашян ходила по песку, демонстрируя свои аппетитные формы. Кроме этого, по замыслу фотографа, модель соблазнительно пила воду, намочив свой топ. Фото папарацци The Daily Mail показали, насколько горячей была новая фотосессия Ким Кардашян.


Сексапильная Ким Кардашян


Пикантные фото Ким Кардашян


Ким Кардашян на пляже


Соблазнительная Ким Кардашян


Пышные ягодицы Ким Кардашян


Модель Ким Кардашян


Новая съемка Ким Кардашян
 

Теги: LifeStyle Мода Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
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Новости за 18 августа
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