Сексуальная Эмили Ратаковски позировала топлесс перед камерой: обольстительное фото

Популярная американская модель Эмили Ратаковски любит удивлять поклонников новыми пикантными снимками. Сексуальные фото звезда публикует на Instagram странице, чем вызывает шквал эмоций у подписчиков.

26-летняя модель не стесняется обнажаться перед камерой, демонстрируя идеальное тело. Более того, Эмили Ратаковски таким образом подтверждает свое мнение, что женщина очаровательная и не должна скрывать свою красоту. Поэтому на ее странице в социальной сети Instagram часто появляются пикантные снимки.

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На этот раз Ратаковски позировала топлес, игриво прикрывая обнаженную грудь рукой. При этом модель сидит на полу в нижнем белье и гетрах. Взъерошенные волосы и легкий макияж добавляют эффектности фотографии.

Известно, что съемку провел известный фотограф Норманн Жан Рой. Снимок он сделал в черно-белых цветах, что придало соблазнительности образу модели. В то же время Ратаковски предстает перед сторонниками нежной и беззащитной. Это отметили пользователи соцсети под интимным сообщением.