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      Сексуальная безопасность: как защитить детей от педофилов и научить принимать себя

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      Как правильно говорить детям о сексуальном развитии и как уберечь от опасностей
      Как правильно говорить детям о сексуальном развитии и как уберечь от опасностей / Rbc.ua

      В каком возрасте говорить с детьми на тему безопасности тела, прикосновений, демонстрации половых органов и вовлечения в интимные игры. И стоит ли?

      Точно стоит! Мы обучаем малышей не прикасаться к горячему до того, как они поймут это на собственном опыте. Мы обязательно рассказываем, как правильно переходить дорогу до того, как случится беда. И только в вопросах безопасности тела и сексуальности начинаем что-то делать, когда уже произошла неприятность. Надеюсь, эти простые рекомендации помогут вам.

      Читайте также: Почему дети до 5 лет совершают сексуальное насилие

      2-3 года: начинаем изучать правила из брошюры трусиков или нижнего белья. Объясняем про интимные части тела, к которым никто не имеет права прикасаться: "Мама всегда спрашивает разрешение, прежде, чем посмотреть половые органы, а доктор может проводить осмотр только в присутствии родителей!". Обсуждаем безопасные и небезопасные прикосновения, хорошие и плохие секреты.

      Чтобы научить детей личным границам, нужно соблюдать три простых правила:

      1. Стучитесь в комнату, где находится ребенок

      Примерно с трех лет. Да! Стучаться нужно даже к маленьким детям. Во-первых, таким образом вы учите ребенка стучаться к вам и другим людям. Во-вторых, оберегаете себя от неловких сцен (например, мастурбации или игр в доктора). В-третьих, показываете ребенку, что уважаете его/ее как личность и признаете право на приватность.

      2. Не нарушайте личные границы своего ребенка

      Не заставляйте обниматься-целоваться с кем-либо, если сын или дочь не хотят этого. Не заходите в ванную или личную комнату, если ребенок уже начал (-а) стесняться. Спрашивайте разрешение перед телесным контактом ("Можно я тебя обниму?") – это учит детей спрашивать разрешение у других перед любым взаимодействием. А согласие – это важно.

      3. Не допускайте нормализации насилия

      Если в семье нарушаются границы друг друга, конфликты решаются кулаками, скандалами, агрессией, звучат фразы "Да расстреливать таких нужно!", "Правильно сделали, что побили – тут без силы никак", то надеяться, что ребенок будет вести себя иначе (в саду, в школе, жизни) – глупо. Нормализация насилия приводит к тому, что дети усваивают с младенчества – "Это нормально, когда сильный бьет слабого", "Решать проблему можно и нужно кулами" – и потом становятся либо жертвами, либо насильниками.

      Почему важно не допускать насилия, смотрите видео: 

       


      3-4 года: при обучении детей правилам интимной гигиены важно сообщить им корректные названия мужских и женских гениталий – "пенис" и "вульва". Даже если вам неловко использовать эти слова в повседневной речи, ребенок должен их знать. Во-первых, это дает ему возможность сообщить вам, что происходит что-то нехорошее (сравните фразы "Мы играли с его перчиком" и "Мы играли с его пенисом"). Во-вторых, вы демонстрируете, что тема для вас не запретная, и дочь или сын могут говорить с вами на эту тему. И не имеет значения – то ли заболело что-то в паху, то ли происходят сексуальные домогательства. 

      4-5 лет: некоторым детям неудобно говорить людям "нет" – особенно старшим приятелям или взрослым. Научите их, как корректно и комфортно выйти из неприятной ситуации: можно сказать "Я хочу в туалет" или "Мне нужно пописать". И, удалившись из комнаты, тут же попросить помощи у родителя или другого значимого взрослого. Книга "Я думал, ты мой друг" – прекрасное пособие по предупреждению сексуального насилия. Подходит для детей 2-7 лет. 

      6-7 лет: когда ребенок идет в первый класс, есть большая вероятность столкнуться с эксгибиционистами (мужчинами, которые демонстрируют свои половые органы). Лучше заранее сообщить детям, что такое явление бывает и как действовать в таких случаях. Напомню, что эксгибиционист пытается добиться от нас яркой реакции – испуга, смущения, любопытства.

      Поэтому объясните детям, что стоит как можно быстрее удалиться в многолюдное место и по возможности сделать вид, что ничего не заметили –игнорировать. Если мужчина приближается или пытается заговорить – бежать с криками "Пожар!" в сторону других людей. Младшим школьникам лучше ходить вдвоем-втроем. Здорово, если среди них будут разнополые дети. Кстати, жертвами эксгибиционистов чаще всего становятся девочки в возрасте до 12 лет.

      Смотрите видео, почему важно уметь отвечать "нет":



      7-9 лет: если ребенок начинает самостоятельно ездить в городском транспорте, стоит поговорить о фроттеристах. Это мужчины, которые испытывают удовольствие, когда трутся гениталиями о разные части тела других людей. Думаю, большинство девушек и женщин знают, о чем речь. Однако не брезгуют фроттеристы и мальчиками. Важно еще раз сделать акцент на том, что никто не имеет права нарушать наши границы и использовать наше тело ради своего удовольствия. 

      Что делать, если ребенок или подросток столкнулся с такой ситуацией? Попытаться отодвинуться от этого человека на максимальное растояние. Можно выйти на остановке и подождать следующий поезд или троллейбус. Можно резко обернуться и громко сказать:

      Прекратите об меня тереться! 

      Весьма часто другие пассажиры вступаются за детей, и скорее всего, вокруг вас образуется небольшое пространство.

      9-11 лет: в этом возрасте с детьми можно говорить об изнасиловании. Объясните, что такое "согласие" и хорошие отношения; почему "нет" означает "нет"; с чем связано, что в обществе принято обвинять жертву и почему это неправильно; какое поведение не допустимо на первом свидании, а какое – и на 10-м году совместной жизни; что такое манипуляция и дискриминация. Расскажите, что люди способны контролировать свое сексуальное поведение, и поэтому абсолютно нормально не иметь секса до определенного возраста и даже во взрослой жизни.

      Смотрите видео "Чай и согласие":



      И еще одно важное правило (как для детей, так и для взрослых): лучше выглядеть смешно, но быть живым и здоровым, чем наоборот. И если у вас появилась мысль: "А не кажется ли мне, что он пристает? А может, я придумываю, а он хороший человек на самом деле?". Нет, не кажется. Нет, не хороший. Любые наши ощущения небезопасности абсолютно объективны. Мы имеем право защищать себя. И будет здорово научить этому наших детей.

      Как ответить на вопрос ребенка "Что такое изнасилование?"

      12-18 лет: самые важные темы в подростковом возрасте – это воздержание, сексуальные границы, согласие, контрацепция, безопасность. По мнению специалиста по сексуальному образованию в США Дебры Хаффнер обязательно стоит обсудить такие вопросы:

      • Свидания (где могут проходить, что на них допустимо, а что нет)
      • Воздержание от половых контактов (объяснить, что воздержание – это не вредно и не опасно для здоровья)
      • Контрацепция, презервативы (почему презервативы – лучший способ контрацепции и что нет ограничений для покупки кондомов)
      • Границы сексуальных отношений (как ставить сексуальные границы; почему остановить секс и половой акт можно в любой момент; как согласие на секс не означает согласие на все; как заявлять о своих потребностях и реагировать на чужое "нет").
      • ВИЧ/СПИД (способы передачи, как себя защитить, почему важно проходить тестирование каждый год)
      • Сексуальные домогательства (что делать, если тебя принуждают к чему-то, домогаются, трогают, делают непристойные предложения без твоего согласия)
      • Изнасилования на свидании (инструкция, что делать, если такое произошло)
      • Алкоголь, наркотики и секс (почему секс не допустим под действием алкоголя и наркотиков, как это влияет на здоровье, в том числе сексуальное)
      • Что делать, если девушка думает, что беременна (инструкция)
      • Образ сексуальности, как его преподносят в СМИ
      • Что делать, если подросток думает, что заразился каким-то заболеванием
      • Какие отношения должны связывать людей перед тем, как они решат заняться сексом?

      Помните, что беседы с детьми и подростками на разные темы помогают вам установить близкие доверительные отношения, когда не страшно прийти к родителям с любой проблемой. И пусть ваши дети всегда будут в безопасности.

      Читайте также: Насилие растет из-за высокого уровня агрессии в обществе, - эксперт

       Автор: Юлия Ярмоленко; Источник: Sexinforia

      Автор: Все про здоровье, Блог Медиа
      Теги: Дети и несовершеннолетние Публикации Здоровье Здоровая жизнь Психология Дети Секс
      Источник: 24 Канал
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