Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру Сумской области. Суд над мужчинами состоялся 11 декабря 2024 года.

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Преступления против детей в Сумах

44-летнего мужчину признали виновным в совершении преступлений против половой свободы и неприкосновенности своих дочерей и племянницы, что он проведет за решеткой 15 лет лишения свободы. В изнасиловании старшей девочки признали виновным также его родного брата, тот проведет в тюрьме 12 лет.

С 2016 года мужчина систематически насиловал и совершал сексуальное насилие над своей дочерью, которая родилась в 2005 году, пользуясь ее беспомощным состоянием из-за психического расстройства и недостатков умственного развития. С 2018 года подобные действия совершал и ее родной дядя, который проживал вместе с ними.

Об этом случае правоохранители узнали 4 марта 2021 года, когда в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что на теле своей родственницы увидела повреждения, а во время расспросов узнала о сексуальном насилии. Следствие подтвердило эти факты.

К тому же отец девочки отвечал в суде за покушение на сексуальное насилие в отношении другой своей дочери, которой в то время было 15 лет, и за попытку изнасиловать 14-летнюю племянницу. Поскольку девушки сопротивлялись, его намерения остались невыполненными.

Приговор суда обвиняемые ожидали за решеткой.