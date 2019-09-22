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      Сексуальное насилие на работе: шокирующие истории из жизни украинок

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      По статистике правозащитников, каждая пятая украинка страдает от сексуальных домогательств на работе. В полицию идут далеко не все, большинство – просто не решаются.

      Одни – из-за страха потерять работу, другие же не верят судам, где рассматривают такие дела. Журналисты 24 канала пообщались с женщинами, которые стали жертвами домогательств.

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      Юлия, 21 год, медсестра из Харькова

      Юлия попросила не показывать ее лицо. Два месяца назад девушка едва не стала жертвой сексуального насилия. Когда работала медсестрой в больнице, ее домагался заместитель главного врача.

      Однажды он пригласил ее в свой кабинет и запер дверь изнутри. Юля не растерялась и написала сообщение дежурному врачу, чтобы тот срочно ей позвонил.

      Сексуальне насилля на роботі
      Девушке помог звонок коллеги

      Его звонок и спас девушку. Своему обидчику она заявила, что в отделении – чрезвычайная ситуация и там требуют ее помощи. Легенда сработала.

      Когда я вызвала полицию, полицейские были на моей стороне. Сказали, имею полное право писать заявление. Но потом пошли к нему в кабинет, вернулись ко мне и сказали: сама виновата,
      – рассказала Юля.

      В той больнице она больше не работает – в отличие от ее обидчика Леонида Чибисова. Сначала он написал заявление на увольнение, прислал девушке и попросил, чтобы та забрала заявление из полиции. Когда Юля отказалась, мужчина забрал заявление, взял отпуск и после него снова вышел на работу.

      Девушке угрожали. Единственное, что ее вдохновляет – поддержка бывших коллег. Журналисты 24 канала попытались пообщаться с медиками в больнице, но из-за сопротивления администрации от комментариев они отказались.

      Но это не помешало врачам встретиться на нейтральной территории. По их словам, Юля не единственная, кого принуждали к сексу в больнице. Сейчас они расплачиваются за то, что встали на ее защиту.

      Ася, 19 лет, работает в театре в Полтаве

      В полиции отметили, сексуальные домогательства на работе – не редкость. Публикация 19-летней жительницы Полтавы Аси в Facebook – еще одно доказательство. В нем девушка рассказала: недавно побывала в роли жертвы.

      Во время гастролей к Асе приставал звукорежиссер. Девушка рассказала все коллегам и подругам, и в ответ услышала лишь шутки и обвинения.

      "А изнасиловать не хотел? Потому что такая возможность, я бы не теряла", "Тю, нашла вот чего плакать", "Так как ты жить собираешься с такими реакциями?" – так реагировали они на ее рассказ.

      Я раз пять ему отказала. Сказала, что этого не хочу. Но контакт он продолжил. Люди почему-то думают, вот реально, что виновата я,
      – отметила Ася.

      Отметим, что по данным исследования Национального демократического института, 13% украинцев лично знают кого-то, кто стал жертвой сексуальных домогательств – а это 4 миллиона взрослых. Почти половина жертв не обращается за помощью или не пытается привлечь нарушителя к ответственности.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Харькова Новости Украины Работа Новости Полтавы
      Источник: 24 канал
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