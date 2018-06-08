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Сексуальную Дашу Астафьеву сравнили с Моникой Белуччи: фото

133 Читати новину українською
Дашу Астафьеву сравнили с Моникой Белуччи
Дашу Астафьеву сравнили с Моникой Белуччи / Коллаж 24 канал

Украинская актриса и певица Даша Астафьева не прекращает поражать поклонников новыми "луками". Так, после публикации новых фото, интернет-пользователи в комментариях начали вспоминать образ главной героини одноименного фильма Малены, которую сыграла знаменитая итальянская киноактриса Моника Белуччи.

Даша Астафьева показала новые снимки на своей странице в Instagram.

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Певицу можно смело назвать одной из самых сексуальных представительниц украинского шоу-бизнеса. Несмотря на яркое портфолио, Астафьева всегда удивляет и восхищает поклонников новыми фото.

даша астаф'єва
Даша Астафьева / Instagram

 

Теги: LifeStyle Дария Астафьева
Источник: 24 Канал
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