Сексуальную Дашу Астафьеву сравнили с Моникой Белуччи: фото
Украинская актриса и певица Даша Астафьева не прекращает поражать поклонников новыми "луками". Так, после публикации новых фото, интернет-пользователи в комментариях начали вспоминать образ главной героини одноименного фильма Малены, которую сыграла знаменитая итальянская киноактриса Моника Белуччи.
Даша Астафьева показала новые снимки на своей странице в Instagram.
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Певицу можно смело назвать одной из самых сексуальных представительниц украинского шоу-бизнеса. Несмотря на яркое портфолио, Астафьева всегда удивляет и восхищает поклонников новыми фото.
Даша Астафьева / Instagram
Источник: 24 Канал
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