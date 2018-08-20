Сексуальный шпионаж в России: истории соблазнительных агентов Кремля

Новые времена – новые методы работы спецслужб. Сексуальный шпионаж стал популярным в работе агентов России на Западе. Последнее скандальное разоблачение агента с пикантными подробностями в резюме произошло в США.

Мария Бутина, которую обвиняют в шпионаже в пользу Москвы, до сих пор ожидает приговор суда Вашингтона. Жалуется, что на неё давят и унижают.

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Современный российский агент 007 вероятно должен выглядеть как девушка. Красивая и соблазнительная. Среди них – Мария Бутина и Анна Чапман. Бутина – рыжеволосая дочь алтайского бизнесмена, отличалась живым характером. У себя на родине, в Барнауле, она работала журналистом, занималась общественной деятельностью – выступала за предоставление россиянам права на владение личным огнестрельным оружием – и была активисткой молодежного крыла партии власти "Единая Россия".



Мария Бутина

Два года назад Бутина уже была студенткой Американского университета в Вашингтоне и хвасталась на частных вечеринках, как помогала соратникам недавно избранного президента Трампа налаживать связи с Россией. Американские спецслужбы почти год наблюдали за ее деятельностью, а недавно арестовали по обвинению в преступном сговоре.

В Вашингтоне подозревают: налаживая связи с Республиканской партией и ее главным спонсором – Национальной стрелковой ассоциацией, россиянка пыталась создать неофициальный канал коммуникаций между окружением Трампа и кремлевской верхушкой. Одним из методов работы Бутиной, учитывая материалы ФБР, стал секс в обмен на связи и протекцию. Все это время ее любовником и проводником в мир американской политики оставался Пол Эриксон – 54-летний юрист и консультант Республиканской партии. Сейчас Бутина находится в тюрьме в Вашингтоне, и заговорила о пытках.



Пол Эриксон

У другого агента – Анны Чапман – все сложилось гораздо лучше. Ее в прессе прозвали агентом 90-60-90 – за привлекательную внешность девушки. Напомню, в 2010 году Анну Чапман и еще девятерых человек арестовали в США за шпионаж в пользу России. Впрочем, за решеткой агенты Кремля провели недолго – их обменяли на задержанных в России американских шпионов. По возвращении на родину она выпустила коллекцию одежды, снималась в эротических фотосессиях и стала телеведущей. Программа так и називаетсья "Тайны Чапман".



Анна Чапман

Красавицы-агенты постепенно появляются и в Украине. Агент Екатерина. Об "агенте Екатерине" все узнали после обнародования видео, на котором народный депутат Розенблат и тайный агент договариваются о сумме, которую депутат хочет за свое содействие в добыче янтаря фирме из Эмиратов. Но Украина своих тайных агентов не очень-то бережет и рассекречивает сама. Сотрудники Генпрокуратуры провели обыск у агента НАБУ Екатерины Сикорской по делу о предложение взятки другим агентом. Журналисты легко нашли дом агента Екатерины под Киевом. Розенблат добавил, что общался с "Екатериной" в течение года, она с ним, действительно, была в тесных дружеских отношениях. Насколько тесными они были так и не уточнил.



Екатерина Сикорская

Про другого агента НАБУ, который изрядно втерся в доверие рассказала чиновница Государственной миграционной службы – Пимахова. Напомним в конце ноября СБУ задержала агента НАБУ, который пытался ее подкупить. Антикоррупционное бюро более полугода документировало деятельность Пимаховои. Агент Сергей предлагал в телефонных разговорах помощь и водил в ресторан.



Дина Пимахова

Но насколько далеко заходили украинские агенты в своих делах – до сих пор тайна. Однако, как показывает история, секс-шпионаж – старый метод, которым пользуются спецслужбы многих стран мира. Активно в свое время так работали агенты СССР и Германии. Поэтому от пикантных методов в работе агентов Москва и сейчас не спешит отказываться.