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      Села умирают, а маленький украинец проигрывает, или Почему Украине необходима земельная реформа

      26 Читати новину українською
      Земельная реформа
      Земельная реформа / Фото из открытых источников

      Если маленький украинец хочет уберечь село, то пусть едет в село. Покупает землю и живет там. Но если вы живете в городах, можете продавать свои квартиры, то не имеете никакого морального права указывать что делать тем, кто владеет землей.

      Собака на сене – это украинец, у которого нет своей сельхоз земли, но он готов порвать рубашку на груди у любого, кто выступает за то, чтобы у его соседа, имеющего землю, появилось право эту землю продать.

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      При том, что для самого маленького украинца ничего не изменится – у него как не было земли так и не будет, но зато его сосед мог бы заработать денег, а покупатель земли мог бы инвестировать и сделать жизнь страны богаче. Или его сосед мог бы получать больше арендных платежей. А сам то пай земли как был на этом месте, так и останется, кто бы его не покупал. Но нет, маленький украинец против. Нельзя, говорит, продавать землю.

      Почему нельзя? Ну вот нельзя и все. И объяснить кому-то, американцу или британцу, почему в Украине нельзя распоряжаться своей собственностью просто невозможно. Надо начинать объяснять с 1913 года, да и то вряд ли получится. Просто такая загадочная украинская душа.

      Почему нельзя? Говорят, потому что это убьет село. Наверное это означает, что у человека появится возможность получить больше свободы и не жить в селе. Собственно, продолжится процесс урбанизации, который продолжается последние 5 тысяч лет. И в котором Украина существенно отстает от цивилизованных стран. У нас в селах все еще проживает гораздо больший процент людей, чем во Франции или США. И при этом, маленький украинец готов сделать все, чтобы эти люди там и оставались. Фактически, держа их на привязи. И это в тот момент, когда в городах существует дефицит рабочей силы. И нет никакой острой необходимости держать людей в сельском рабстве. Ограничивая их жизнь огородом и бутылкой самогона.

      Села умирают и это нормально. Потому что цивилизация движется вперед. Где раньше нужно было 100 человек, теперь достаточно одного комбайна. А оставшиеся 99 человек должны переезжать в город и создавать там добавленную стоимость. Быть IT-шниками, маркетологами, стоматологами. Кем угодно. Приносить пользу обществу и себе. Себе в первую очередь. Потому что качество жизни у такого человека будет всегда лучше. И если он захочет когда то жить на природе, то сделает это, купит домик в деревне и будет работать удаленно. Но не надо заставлять его работать в селе. Это никому не надо.

      Если маленький украинец хочет уберечь село, то пусть едет в село. Покупает землю и живет там. Но если вы живете в городах, можете продавать свои квартиры, то не имеете никакого морального права указывать что делать тем, кто владеет землей.

      Собака на сене – это деструктивно. И это отражает глубинную проблему. Отсутствия уважения к частной собственности. В успешных странах частная собственность – святое. В Украине святая украинская земля, причем в диком понимании, что она может принадлежать кому угодно, но святое право маленького украинца указывать этому другому, что ему можно делать, а что нельзя. И если бы еще этот маленький украинец что-то выигрывал от этого. А так же нет, ничего. Он проигрывает. Проигрывает от неэффективной экономики. От дорогих продуктов. От падения национальной валюты. Но не готов дать заработать своему соседу.

      К теме: Цена земли выросла в 6 – 8 раз, – Лозинский о мировом опыте земельной реформы

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      Автор: Сергей Фурса
      Теги: Новости Украины Публикации Новости политики Рынок земли Статьи
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