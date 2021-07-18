Известно, что девочке было 6 лет. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии и определяют свидетелей.

Читайте также 17-летний подросток утонул на Харьковщине: был вместе с сестрой

Как произошла трагедия

По предварительной информации, девочка гуляла неподалеку водоема вместе с друзьями. Она захотела помыть руки, но, наклоняясь, потеряла равновесие, поскользнулась и упала в воду.

Следователи открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай". На месте работали полицейские и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отметим! С 1 по 12 июля на водоемах утонули 124 украинца. Всего с начала 2021 года на водоемах страны уже утонуло 665 человек, из них – 70 детей.

Несчастные случаи на водоемах с детьми: последние новости

На Черниговщине утонули 2 брата, которым было 10 и 14 лет. Дети не сообщили родителям о своем намерении и пошли к водоему.

В Ивано-Франковске 12-летняя девочка пошла купаться с подругами и исчезла, позже ее без сознания вытащили из воды.

В Киеве 2-летняя девочка едва не погибла, когда упала в бассейн. К счастью, ее удалось спасти.

В Кирилловке после исчезновения нашли мертвым 17-летнего парня.



Правила поведения на воде / Инфографика 24 канала