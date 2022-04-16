Это произошло 15 апреля. Местные подростки гуляли и пошли в заброшенное помещение. Один из юношей открыл дверь – после этого произошел взрыв.
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Обошлось без жертв
К счастью, все ребята выжили. Сейчас их здоровью ничего не угрожает. Один из пострадавших получил травмы головы, однако в госпитализации не нуждался.
Один из юношей получил травму / Фото полиции Киевской области
На освобожденных территориях следует соблюдать осторожность
Правоохранители обратились к украинцам из находившихся в оккупации районов. Их призывали следить за досугом детей, не пользоваться лесными дорогами и тропами и не посещать здания, которые до этого не были обследованы правоохранителями.
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