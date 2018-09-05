Селена Гомес дала первое интервью после помолвки Бибера и передозировки Деми Ловато

Американская певица и актриса Селена Гомес снялась для обложки октябрьского номера журнала Elle

Изданию Elle певица дала интервью журналисту, о котором позже пожалела. Автор материала Микки Репкин коснулся в разговоре личных тем, в частности о скандале вокруг ее подруги, певицы Деми Ловато, которая была госпитализирована после передозировки наркотиками.

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Селена Гомес отметила, что поддерживает Ловато, однако не будет обсуждать эту тему со СМИ.

"Я избегаю публичных высказываний. Не хочу. Я люблю ее (Деми Ловато – 24 канал). Знаю ее с семи лет. Это все, что могу сказать", – ответила Гомес.

Допис, поширений ELLE UK (@elleuk) 5 Вер 2018 р. о 1:57 PDT

Кроме того, пресса вспомнила все испытания, которые пришлось пережить Селене в этом году.

Сейчас я чувствую себя очень уверенно. Неспособность справиться со своими эмоциями – все это в прошлом. Я стала лучше понимать себя. Не со всем еще разобралась, но чувствую себя хорошо,

– 26-летняя певица.

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Также Селена Гомес рассказала, что в ее новый альбом войдет песня Flawless ("Безупречный").

"Даже при наличии недостатков в тебе нет изъяна. Я поощряю молодой взгляд на вещи. Даже когда чувствуешь себя несовершенным, ты – безупречен. Эту песню я буду петь до конца своей жизни", – заявила она.

После громкого расставания с Джастином Бибером она нашла поддержку в кругу друзей и полностью погрузилась в работу и благотворительность. Как известно, Селена помогает международной некоммерческой организации A21 по борьбе с торговлей людьми.

После публикации интервью с певицей, Селена Гомес публично заявила на своей странице в Instagram, что оно разочаровало ее.

Говорить откровенно более часа с кем-то, кто зарабатывает на твоих словах, трудно. Чем старше становлюсь, тем чаще хочу, чтобы мой голос принадлежал только мне. Перед интервью у меня было три информационных повода: сотрудничество с A21, новая коллекция Coach и музыка. Знаю, что личная жизнь всегда интересно. Понимаю, что репортерам нужно привлечь внимание аудитории. Однако всегда буду стремиться представлять свою правду. Я немного расстроена, но редко удивляюсь,

– отметила Гомес.