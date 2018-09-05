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Селена Гомес дала первое интервью после помолвки Бибера и передозировки Деми Ловато

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Селена Гомес
Селена Гомес / Elle

Американская певица и актриса Селена Гомес снялась для обложки октябрьского номера журнала Elle

Изданию Elle певица дала интервью журналисту, о котором позже пожалела. Автор материала Микки Репкин коснулся в разговоре личных тем, в частности о скандале вокруг ее подруги, певицы Деми Ловато, которая была госпитализирована после передозировки наркотиками.

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Селена Гомес отметила, что поддерживает Ловато, однако не будет обсуждать эту тему со СМИ.

"Я избегаю публичных высказываний. Не хочу. Я люблю ее (Деми Ловато – 24 канал). Знаю ее с семи лет. Это все, что могу сказать", – ответила Гомес.

 

Допис, поширений ELLE UK (@elleuk)

Кроме того, пресса вспомнила все испытания, которые пришлось пережить Селене в этом году.

Сейчас я чувствую себя очень уверенно. Неспособность справиться со своими эмоциями – все это в прошлом. Я стала лучше понимать себя. Не со всем еще разобралась, но чувствую себя хорошо,
– 26-летняя певица.

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Также Селена Гомес рассказала, что в ее новый альбом войдет песня Flawless ("Безупречный").

"Даже при наличии недостатков в тебе нет изъяна. Я поощряю молодой взгляд на вещи. Даже когда чувствуешь себя несовершенным, ты – безупречен. Эту песню я буду петь до конца своей жизни", – заявила она.

После громкого расставания с Джастином Бибером она нашла поддержку в кругу друзей и полностью погрузилась в работу и благотворительность. Как известно, Селена помогает международной некоммерческой организации A21 по борьбе с торговлей людьми.

После публикации интервью с певицей, Селена Гомес публично заявила на своей странице в Instagram, что оно разочаровало ее.

Говорить откровенно более часа с кем-то, кто зарабатывает на твоих словах, трудно. Чем старше становлюсь, тем чаще хочу, чтобы мой голос принадлежал только мне. Перед интервью у меня было три информационных повода: сотрудничество с A21, новая коллекция Coach и музыка. Знаю, что личная жизнь всегда интересно. Понимаю, что репортерам нужно привлечь внимание аудитории. Однако всегда буду стремиться представлять свою правду. Я немного расстроена, но редко удивляюсь,
– отметила Гомес.

 

Alright. Speaking from my heart for over an hour to someone who puts those thoughts into paid words can be hard for me. The older I get the more I want my voice to be mine. This is all apart of my work within an industry that’s been around longer than all of us have been. The purpose of my interview was three fold. My work with A21, my new collection with Coach, and some new music. As I’m aware there will always be interests in one’s personal life because that’s the pace of our ‘social’ generation. I’m grateful for my position and I will always find ways to make my job more about others and giving back— all while having the best time with my music, fashion, film and my love for learning about the world that I’m eager to tap into more and more. Church is a name for something far more personal. There’s always agenda seeking information on such a subject and I understand why. Rarely do I mention church (and I didn’t) but I’ll always feel comfortable talking about my values and beliefs. I respect that from everyone and anyone. I understand that reporters are working to grab the attention of a reader, however I will always work to ensure that what is public represents my truth. I’m a bit bummed but rarely surprised. Y’all know me and my heart. I can’t help it. So I’ll post some of MY photos from the collection and work with A21. My heart. And maybe edit my actual lyrics as you will all hear it soon I love you guys to the moon and back. For more information on the work I do with A21 please, please visit link in my bio. So much more on that soon!

Допис, поширений Selena Gomez (@selenagomez)

 

Теги: LifeStyle Музыка Джастин Бибер Селена Гомес
Источник: 24 Канал
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