Селена Гомес надела платье с пикантным декольте: фото

Американская певица и актриса Селена Гомес взбудоражила сеть новым снимком. На фото артистка засветила пышную грудь в платье.

Селена Гомес активно ведет свой блог в сети. Певица показывает своим подписчикам не только яркие выходы на красную дорожку, но и будни и развлечения с друзьями.

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Теперь знаменитая американка похвасталась пикантным снимком во время вечернего отдыха. Селена Гомес позировала перед камерой с коктейлем в руках. Звезда выбрала черное платье без бретелек, которое пикантно обнажило ее пышную грудь и подчеркнуло стройную талию. Стильный макияж и связанные волосы в хвост завершили образ артистки.

В течение нескольких часов после публикации фото Селены Гомес собрало более 5 миллионов лайков. Тысячи поклонников певицы засыпали ее комплиментами, отметив, что ее экс-возлюбленный Джастин Бибер, который готовится к свадьбе с моделью Хейли Болдуин, может жалеть, что потерял такую девушку.