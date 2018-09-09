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Селена Гомес надела платье с пикантным декольте: фото

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Селена Гомес
Селена Гомес / Фото из соцсетей

Американская певица и актриса Селена Гомес взбудоражила сеть новым снимком. На фото артистка засветила пышную грудь в платье.

Селена Гомес активно ведет свой блог в сети. Певица показывает своим подписчикам не только яркие выходы на красную дорожку, но и будни и развлечения с друзьями.

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Теперь знаменитая американка похвасталась пикантным снимком во время вечернего отдыха. Селена Гомес позировала перед камерой с коктейлем в руках. Звезда выбрала черное платье без бретелек, которое пикантно обнажило ее пышную грудь и подчеркнуло стройную талию. Стильный макияж и связанные волосы в хвост завершили образ артистки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Selena Gomez (@selenagomez)

 

В течение нескольких часов после публикации фото Селены Гомес собрало более 5 миллионов лайков. Тысячи поклонников певицы засыпали ее комплиментами, отметив, что ее экс-возлюбленный Джастин Бибер, который готовится к свадьбе с моделью Хейли Болдуин, может жалеть, что потерял такую девушку.

Теги: Музыка LifeStyle Селена Гомес
Источник: 24 Канал
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