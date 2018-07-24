Селена Гомес отметила день рождения на роскошной яхте: фотофакт

Американская поп-певица Селена Гомес продолжает наслаждаться буднями, разбавляя их роскошными празднествами. На днях артистка отметила свой двадцать шестой день рождения, выбрав для этого роскошную яхту.

Если свое 25-летие Селена Гомес отметила в тихой семейной атмосфере, то в 2018-м она с размахом повеселилась. Певица выбрала для этого роскошную яхту, устроив на ней зажигательную вечеринку.

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Одета в летнее платье с цветочным принтом, волшебная Селена пригласила близких друзей разделить с ней праздник. Дорогой алкоголь, большой торт с голубым декором, роскошный фуршет и много улыбок – таким Селена Гомес показала свое 26-летие на фото в соцсети.

Еще один год позади. Спасибо вам за вашу любовь. Я очень благодарна всем вам и моим лучшим друзьям, что вы отмечаете этот день со мной. Я люблю вас, как сумасшедшая,

– поделилась впечатлениями от празднования Селена.



Селена Гомес с друзьями



Празднование дня рождения Селены Гомес



Селена Гомес с ближайшими друзьями



Прогулка на яхте



Счастливая Селена Гомес



26-летие Селены Гомес



День рождения Селены Гомес



Звездная вечеринка на яхте

Стоит отметить, что для певицы этот год был достаточно сложным. Селена Гомес после восстановления отношений с певцом Джастином Бибером вновь рассталась с бойфрендом. Артист долго не тосковал по ней, а сделал предложение модели Хейли Болдуин. Пока звездная пара готовится к свадьбе, Селена Гомес наслаждалась отдыхом с друзьями и погрузилась в работу.