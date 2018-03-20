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Селена Гомес ответила всем, кто критиковал ее располневшую фигуру

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Селена Гомес в Австралии
Селена Гомес в Австралии

Недавно в сеть попали фото певицы Селены Гомес, на которых она изображена в купальнике. Эти кадры вызвали волну критики в сторону звезды, поскольку на фото видно, что Селена набрала лишний вес.

25-летняя Гомес решила не игнорировать это и опубликовала в своем Instagram эмоциональное сообщение.

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"Миф о красоте – навязчивая идея физического совершенства, которая задерживает современную женщину в бесконечном цикле безнадежности и ненависти к себе. Они пытаются следовать немыслимому определению безупречной красоты, которое принято в обществе. А я выбираю заботу о себе, потому что я не хочу никому ничего доказывать", написала Селена и опубликовала видеоролик, где она веселится с друзьями.

Причина лишнего веса звезды может быть связана с ее болезнью Селене несколько лет назад диагностировали волчанку. А в 2017 году певице сделали операцию по пересадке почки – ее Селене пожертвовала близкая подруга Франсия Райса.

Теги: LifeStyle Селена Гомес
Источник: 24 Канал
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