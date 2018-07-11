Селена Гомес показалаа стройную фигуру в рекламе Puma: фото, видео

Американская певица и актриса Селена Гомес продолжила сотрудничество с популярным брендом спортивной одежды Puma. Звезда приняла участие в стильной фотосессии, показав стройную фигуру.

Популярная певица Селена Гомес не намерен тосковать по Джастину Биберу, который объявил о помолвке с моделью Хейли Болдуин. Звезда раз подтвердила, что чувств к экс-возлюбленному у нее не осталось, поэтому новость о предстоящем бракосочетании артиста на нее не влияет.

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Поэтому Селена все активнее погрузилась в работу. Она приняла участие в стильной фотосессии для рекламы новой коллекции спортивной одежды Puma. Перед камерой певица позировала в черных леггинсах и топе, счастливо улыбаясь. Таким образом Селена Гомес будто бы бросала вызов всем хейтерам в сети, которые нещадно критиковали её фигуру.

Бросать вызов значит быть смелым. Каждый день я напоминаю себе, как важно не обращать внимания на внешние раздражители и оставаться верной себе,

– отметила певица на презентации Puma Defy.

Кроме этого, Селена Гомес примеряла красный спортивный наряд от Puma, который подчеркнул ее стройные формы. Во время съемки Селена счастливо улыбалась и выглядела абсолютно счастливой.