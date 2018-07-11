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Селена Гомес показалаа стройную фигуру в рекламе Puma: фото, видео

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Селена Гомес в рекламе Puma
Селена Гомес в рекламе Puma / Соцсети

Американская певица и актриса Селена Гомес продолжила сотрудничество с популярным брендом спортивной одежды Puma. Звезда приняла участие в стильной фотосессии, показав стройную фигуру.

Популярная певица Селена Гомес не намерен тосковать по Джастину Биберу, который объявил о помолвке с моделью Хейли Болдуин. Звезда раз подтвердила, что чувств к экс-возлюбленному у нее не осталось, поэтому новость о предстоящем бракосочетании артиста на нее не влияет.

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Поэтому Селена все активнее погрузилась в работу. Она приняла участие в стильной фотосессии для рекламы новой коллекции спортивной одежды Puma. Перед камерой певица позировала в черных леггинсах и топе, счастливо улыбаясь. Таким образом Селена Гомес будто бы бросала вызов всем хейтерам в сети, которые нещадно критиковали её фигуру.

Бросать вызов значит быть смелым. Каждый день я напоминаю себе, как важно не обращать внимания на внешние раздражители и оставаться верной себе,
– отметила певица на презентации Puma Defy.

Кроме этого, Селена Гомес примеряла красный спортивный наряд от Puma, который подчеркнул ее стройные формы. Во время съемки Селена счастливо улыбалась и выглядела абсолютно счастливой.

 

Допис, поширений PUMA (@puma)

 

 

@Selenagomez doing things differently in the new DEFY Mid. #DoYou

Допис, поширений PUMA (@puma)

 

 

What you need to put on the performance of a lifetime. @Selenagomez in Amp XT. Available tomorrow. #DoYou

Допис, поширений PUMA (@puma)

 

 

Training ready. Street ready. @Selenagomez is amped for it all in Amp XT. #DoYou

Допис, поширений PUMA (@puma)

 

Теги: LifeStyle Музыка Селена Гомес
Источник: 24 Канал
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