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Селена Гомес представила клип Back to You, в котором рассказала об отношениях с Бибером

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Селена Гомес "Back to You"
Селена Гомес "Back to You" / Скриншот из видео

Американская певица Селена Гомес, которая недавно возобновила и впоследствии снова порвала отношения с исполнителем Джастином Бибером, выпустила новый трек и клип на него под названием Back to You.

В видеоклипе Селена играет взрослую школьницу, которая за хронометраж ролика убегает с парнем с вечеринки, похищает кабриолет, веселится, а когда узнает, что их разыскивают, то сжигает автомобиль и возвращается на вечеринку, где абсолютно ничего не изменилось.

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Что название песни, что текст хита напоминают поклонникам про ее недавние отношения с Джастином Бибером после разрыва отношений с The Weeknd. Немой мини-фильм в стиле 80-х повествует о тяжелых отношениях с любимым. Фанаты даже подметили, что герой клипа даже чем-то напоминает Бибера.

Селена Гомес "Back to You": смотреть видео онлайн

 

Меньше чем за сутки новый видеоролик Селены Гомес посмотрели более 5 миллионов Youtube-пользователей.

Напомним, что после внезапного разрыва отношений певицы Селены Гомес и рэп-исполнителя The Weeknd, Джастин Бибер снова предложил девушке начать новую жизнь вместе, – несколько лет назад у них были отношения. Этой зимой их часто замечали на совместном отдыхе, на свадьбе отца Бибера, и даже ходили слухи, что пара начала жить вместе. Впоследствии в СМИ стало известно, что влюбленные снова разошлись.

Теги: LifeStyle Музыка Джастин Бибер Селена Гомес
Источник: 24 Канал
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