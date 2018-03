Селена Гомес примерила яркий образ в стиле 70-х: фото

Поп-звезда Селена Гомес недавно вернулась в США после непродолжительного отдыха в Австралии и сразу же привлекла внимание папарацци.

25-летняя певица пришла на встречу с друзьями в Лос-Анджелесе в очень интересном образе: короткие джинсовые шорты, желтая футболка, накинутая на плечо джинсовая куртка.

Читайте также: Селена Гомес ответила всем, кто критиковал ее располневшую фигуру

Селена дополнила все ярким макияжем с акцентом на глаза и губы, в частности, девушка наклеила накладные ресницы. Массивные серьги-кольца завершали этот ансамбль в стиле 70-х годов.

Селена Гомес в образе ретрошик

Поклонников Гомес также заинтересовала надпись на ее футболке – Never Underestimate The Power Of A Woman ( "Не стоит недооценивать силу женщин"). Фанаты считают, что эти слова адресованы Джастину Биберу, с которым звезда недавно разорвала отношения.