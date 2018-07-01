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Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Селена Гомес рассказала о своем будущем материнстве

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Селена Гомес
Селена Гомес / Фото из открытых источников

Американская певица Селена Гомес призналась журналистам, которой может стать матерью в будущем.

Об этом Селена рассказала во время интервью в рамках промокампании фильма "Монстры на каникулах 3: Море зовет" (Hotel Transilvania 3: Summer Vacation).

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Отметим, что в мультфильме Гомес озвучила дочь графа Дракулы Мейвис. Обсуждая героев картины, корреспондент в какой-то момент отметил, что Селена очень ответственно подходит к вопросам, которые касаются близких людей.

Да! Я думаю, что я была бы либо лучшей, либо худшей матерью на свете. Просто потому что я буду защищать своих детей до последнего,
– ответила певица.

селена гомес з матір'ю
Селена Гомес с матерью

Стоит вспомнить что отношения Селены Гомес и ее матери Мэнди Тифи не из лучших. Известно, что раньше мама Селены не одобряла отношения дочери с Джастином Бибером и даже поставила ей ультиматум: либо Джастин, либо семья.

После того, как певица встретила Рождество в компании Джастина, что стало последней каплей для Мэнди, она временно прекратила общение с дочерью.

Также существует и другая версия – дочь и мать прекратили общение из-за профессиональных разногласий в вопросах менеджмента.

Теги: LifeStyle Музыка Селена Гомес
Источник: 24 Канал
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