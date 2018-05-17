Селене Гомес и экс-супругу Энистон приписывают тайный роман

Американская певица Селена Гомес за последний год успела обратить на себя внимание многих СМИ. А все потому, что внезапно разорвала отношения с исполнителем The Weekend, потом сошлась и во второй раз порвала отношения с Джастином Бибером, а теперь ей приписывают роман с бывшим мужем Дженнифер Энистон – актером Джастином Теру.

Один из инсайдеров издания "Life&Style" рассказал, что общение между Селеной и Джастином "превратилось в нечто большее, чем дружбу". Но от такого неожиданного развития событий в восторге остались не все. Особенно это касается экс-супруги Теру – Дженнифер Энистон, с которой актер заявил о разводе в феврале 2018-го.

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Актрисе не нравится его роман с певицей, которая долгое время считала Селену другом семьи. Инсайдер пояснил, что Селена и Джастин "знали друг друга годами из-за своего менеджера", но теперь они полностью увлекаются друг другом.

Дженнифер Энистон и Селена Гомес

Несмотря на почти 20-летнюю разницу в возрасте (Теру – 46 лет, а Селене – 25), они объединились на фоне своих недавних громких неудач в любви и сейчас они чувствуют себя вместе невероятно комфортно.