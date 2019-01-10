Форвард сборной Украины Евгений Селезнев официально стал игроком испанской "Малаги". Клуб арендовал игрока у турецкого "Аксихара".

Как сообщается на официальном сайте "Малаги", клуб арендовал украинца до конца сезона 2018-2019.

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Стоит отметить, что за "Малагу" на правах аренды выступает еще один форвард, имеющий опыт выступлений в УПЛ. Речь идет о Густаво Бланко-Лещуке, права на которого принадлежат донецкому "Шахтеру".

Относительно "Малаги", то команда пока занимает четвертое место в Сегунде (второй по силе дивизион Испании) и претендует на повышение в классе. На второй позиции идет "Альбасете", за который выступает еще один украинец – Роман Зозуля. Клуб украинского защитника Василия Кравца "Луго" лишь на 13-й позиции.

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