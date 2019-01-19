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      Селезнев попал в заявку "Малаги" на матч против "Луго" и получил игровой номер

      5 Читати новину українською
      Евгений Селезнев
      Евгений Селезнев / as.com

      Новоиспеченный игрок "Малаги" Евгений Селезнев попал в заявку команды на матч против "Луго" и получил свой игровой номер.

      Украинский форвард включен в заявку из 18 футболистов на матч против "Луго", как и арендованный у "Шахтера" нападающий Густаво Бланко Лещук. Игра начнется в 21:30 по киевскому времени.

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      Также официальный сайт клуба сообщил, что Евгений Селезнев будет играть в новой команде под 16 номером.

      Сначала, украинец хотел 20 номер, но он был занят полузащитником Сеад Хакшабановичем. Черногорец должен был уйти из клуба, но в итоге остался.

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      Теги: Спорт Футбол Евгений Селезнев
      Источник: 24 Канал
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