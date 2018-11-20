Селезнев посетил сборную Украины перед матчем с Турцией: фото
Нападающий "Акхисар" Евгений Селезнев посетил игроков сборной Украины в Турции.
Селезнева не вызвали на тренировочный сбор, но поскольку сейчас команда находится в Турции, футболист решил лично пожелать удачи своим соотечественникам для чего прибыл к ним в отель.
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Напомним, что 20 ноября сборная Украины в Анталье сыграет товарищеский матч против Турции. Начало – в 19:30.
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Источник: 24 Канал
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