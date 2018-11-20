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      Селезнев посетил сборную Украины перед матчем с Турцией: фото

      26 Читати новину українською
      Евгений Селезнев с партнерами по команде
      Евгений Селезнев с партнерами по команде

      Нападающий "Акхисар" Евгений Селезнев посетил игроков сборной Украины в Турции.

      Селезнева не вызвали на тренировочный сбор, но поскольку сейчас команда находится в Турции, футболист решил лично пожелать удачи своим соотечественникам для чего прибыл к ним в отель.

      Читайте также: Турция – Украина: анонс товарищеского матча

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Boyko Denys (@king_kong_71)

      Напомним, что 20 ноября сборная Украины в Анталье сыграет товарищеский матч против Турции. Начало – в 19:30.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Сборная Украины по футболу Футбол
      Источник: 24 Канал
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