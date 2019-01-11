Селезнев продемонстрировал впечатляющую технику на первой тренировке за "Малагу": видео
Украинский футболист Евгений Селезнев провел первую тренировку в составе испанской "Малаги".
Официальный Twitter испанской команды опубликовал классное видео с презентации Евгения Селезнева. Украинец продемонстрировал прекрасную технику на зеленом газоне Ла-Росаледа, арене, которая станет домашней для Селезнева в ближайшие полгода.
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Также Селезнев впервые пообщался с представителями испанских СМИ.
Я понемногу набираю форму. Турецкий чемпионат не проводился в этот промежуток времени. Мне понадобиться немного времени. Надеюсь, я помогу команде выйти в Примеру,
– заявил украинский форвард.
Отметим, что "Малага" сейчас ведет борьбу за возвращение в Примеру, находясь на 4 позиции в турнирной таблице Сегунды. Команда отстает на два пункта от 2 строки, который дает прямую путевку в элиту, на 2 очка.