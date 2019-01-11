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      Селезнев продемонстрировал впечатляющую технику на первой тренировке за "Малагу": видео

      18 Читати новину українською
      Евгений Селезнев
      Евгений Селезнев / ФК "Малага"

      Украинский футболист Евгений Селезнев провел первую тренировку в составе испанской "Малаги".

      Официальный Twitter испанской команды опубликовал классное видео с презентации Евгения Селезнева. Украинец продемонстрировал прекрасную технику на зеленом газоне Ла-Росаледа, арене, которая станет домашней для Селезнева в ближайшие полгода.

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      Также Селезнев впервые пообщался с представителями испанских СМИ.

      Я понемногу набираю форму. Турецкий чемпионат не проводился в этот промежуток времени. Мне понадобиться немного времени. Надеюсь, я помогу команде выйти в Примеру,
      – заявил украинский форвард.

      Отметим, что "Малага" сейчас ведет борьбу за возвращение в Примеру, находясь на 4 позиции в турнирной таблице Сегунды. Команда отстает на два пункта от 2 строки, который дает прямую путевку в элиту, на 2 очка.

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      Теги: Спорт Футбол Евгений Селезнев
      Источник: 24 Канал
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