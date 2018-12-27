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      Селезнев таки сменит команду: агент рассказал, когда состоится переход

      13 Читати новину українською
      Евгений Селезнев
      Евгений Селезнев / Динамо Киев от Шурика

      Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев в 2019 году изменит клубную прописку.

      Об этом заявил футбольный агент Иван Пироженко, представляющий интересы Селезнева, а также Евгения Хачериди, информирует "Сегодня".

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      Пироженко рассказал, что "разговорам о переходе Селезнева можно верить". По его словам, сейчас идет работа по трудоустройству Евгения в другом клубе. "На 99% в следующем году он будет в новой команде", – сказал агент, не исключив, что это будет "Галатасарай".

      Вместе с тем, он заявил, что информация о трансфере Хачериди с ПАОКа – это только слухи.

      Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что 31-летний Хачериди может вернуться в "Динамо", где выступал с 2007 по 2018 год. Также в трансфере защитника был заинтересован донецкий "Шахтер". Однако Хачериди опроверг слухи о своем трансфере, но заявил, что открыт для предложений.

      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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