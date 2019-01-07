Селезнев успешно прошел медосмотр в "Малаге" и продолжает тренировки: фото
Нападающий "Акхисара" Евгений Селезнев успешно прошел медосмотр в испанской "Малаге" и ждет подписания контракта.
Также Иван Пироженко, агент украинского нападающего Евгения Селезнова поделился фотографией в соцсетях, что украинец продолжает тренировки.
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Сообщается о сделке на 1,5 года, ранее была информация о 2,5 годах. В текущем сезоне 33-летний украинец провел 11 матчей и забил 4 гола.
Напомним, ранее Селезнев прокомментировал контракт с испанской "Малагой".
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Источник: 24 Канал
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