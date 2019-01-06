Селезнев уже прибыл в Испанию для подписания контракта с "Малагой": названы условия

33-летний форвард сборной Украины Евгений Селезнев в воскресенье пройдет медосмотр в испанской "Малаге", после чего подпишет контракт с клубом.

Как информирует Sport Arena, речь идет не о полугодовой аренде, как сообщалось ранее. Селезнев подпишет с испанцами соглашение на 2,5 года.

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Украинец уже прибыл в Малагу и дал первый комментарий журналистам. По его словам, решающими стали слова тренера команды Хуана Муньиса, который ранее работал с Селезневым в "Днепре".

"Конечно, я говорил с Муньисом. Если бы наш разговор не состоялся, то я бы сюда не приехал. Я очень рад попасть в эту команду", – цитирует украинца Eldesmarque.com.

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