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      Селезнев уже прибыл в Испанию для подписания контракта с "Малагой": названы условия

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      Селезнев уже в Испании
      Селезнев уже в Испании / eldesmarque.com

      33-летний форвард сборной Украины Евгений Селезнев в воскресенье пройдет медосмотр в испанской "Малаге", после чего подпишет контракт с клубом.

      Как информирует Sport Arena, речь идет не о полугодовой аренде, как сообщалось ранее. Селезнев подпишет с испанцами соглашение на 2,5 года.

      Читайте также: Стало известно, когда Селезнев подпишет контракт с "Малагой"

      Украинец уже прибыл в Малагу и дал первый комментарий журналистам. По его словам, решающими стали слова тренера команды Хуана Муньиса, который ранее работал с Селезневым в "Днепре".

      "Конечно, я говорил с Муньисом. Если бы наш разговор не состоялся, то я бы сюда не приехал. Я очень рад попасть в эту команду", – цитирует украинца Eldesmarque.com.

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      Теги: Спорт Трансферы Евгений Селезнев
      Источник: 24 Канал
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