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      Селезнева хочет клуб, где главным бомбардиром уже есть форвард "Шахтера"

      37 Читати новину українською
      Евгений Селезнев
      Евгений Селезнев / Динамо Киев от Шурика

      Форвард сборной Украины Евгений Селезнев получил еще один вариант для продолжения клубной карьеры. Евгений может оказаться в испанской "Малаге".

      По информации испанского издания AS, нападающий "Акхисар" может продолжить карьеру во втором дивизионе Испании – Сегунде.

      Читайте также: Испанский клуб хочет выкупить контракт нападающего "Шахтера"

      Как пишет издание, 33-летний Селезнев является приоритетным вариантом для "Малаги" в это зимнее трансферное окно. На подписании контракта с Селезневым настаивает главный тренер "анчоусов" Хуан Мунис.

      В то же время, стороны не могут сойтись в финансовом вопросе. В частности, "Акхисар" не хочет отпускать украинца бесплатно. Кроме того, в услугах Селезнева заинтересованы турецкие клубы.

      Отметим, что за "Малагу" также выступает Густаво Бланко Лещук, контракт которого принадлежит "Шахтеру". Он в Сегунде забил 6 голов и является лучшим бомбардиром команды. А в клубе "Альбасете", который сейчас опережает "Малагу" в борьбе за выход в Примеру, играет украинец Роман Зозуля.

      Добавим, что в текущем сезоне чемпионата Турции Селезнев сыграл 7 матчей, забил 3 гола. Последний раз он выходил на поле еще в начале ноября.

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      Теги: Спорт Футбол Трансферы Шахтер Евгений Селезнев
      Источник: 24 Канал
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