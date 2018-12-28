Селезнева хочет клуб, где главным бомбардиром уже есть форвард "Шахтера"

Форвард сборной Украины Евгений Селезнев получил еще один вариант для продолжения клубной карьеры. Евгений может оказаться в испанской "Малаге".

По информации испанского издания AS, нападающий "Акхисар" может продолжить карьеру во втором дивизионе Испании – Сегунде.

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Как пишет издание, 33-летний Селезнев является приоритетным вариантом для "Малаги" в это зимнее трансферное окно. На подписании контракта с Селезневым настаивает главный тренер "анчоусов" Хуан Мунис.

В то же время, стороны не могут сойтись в финансовом вопросе. В частности, "Акхисар" не хочет отпускать украинца бесплатно. Кроме того, в услугах Селезнева заинтересованы турецкие клубы.

Отметим, что за "Малагу" также выступает Густаво Бланко Лещук, контракт которого принадлежит "Шахтеру". Он в Сегунде забил 6 голов и является лучшим бомбардиром команды. А в клубе "Альбасете", который сейчас опережает "Малагу" в борьбе за выход в Примеру, играет украинец Роман Зозуля.

Добавим, что в текущем сезоне чемпионата Турции Селезнев сыграл 7 матчей, забил 3 гола. Последний раз он выходил на поле еще в начале ноября.

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