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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Селин Дион готовится к операции из-за проблем со слухом

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Селин Дион имеет проблемы со слухом
Селин Дион имеет проблемы со слухом / Фото из соцсетей

Легендарная канадская певица Селин Дион отменила несколько своих концертов в Лас-Вегасе из-за проблем со здоровьем. Селин должна лечь на операцию из-за дисфункции евстахиевой трубы, из-за чего звезда периодически перестает слышать.

49-летней Дион сложно петь, сообщили представители звезды на официальной странице в Facebook.

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Проблемы со слухом у певицы начались около года назад, однако ей помогали ушные капли. Но в последние несколько недель лекарства перестали действовать, поэтому артистка вынуждена провести малоинвазивную хирургическую процедуру.

"Мне в последнее время не слишком везет ... Я так ждала продолжения моих шоу, и вот произошло это ... Поверить не могу, я извиняюсь перед всеми, кто планировал приехать на мой концерт в Лас-Вегасе. Знаю, как вы разочарованы, и мне очень жаль", – обратилась Дион к поклонникам.

Планируется, что певица вернется на сцену в конце мая.

Напомним, в 2016 году Селин Дион овдовела и осталась одна с тремя сыновьями. Ее муж Рене Анджелила скончался после продолжительной борьбы с раком.

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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