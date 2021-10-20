В предприятии отреагировали на эту информацию. Там списали все на то, что им якобы блокировали работы по ремонту газоразделительных сетей некие "псевдоактивисты".

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"Харьковгаз" отреагировал на решение СБУ об открытии дела

В комментарии украинским журналистам АО "Харьковгаз" объяснило свою позицию по информации, поступившей от Службы безопасности Украины. Там открыли дело, считая, что должностные лица предприятия неправомерно лишили газа целое село перед началом отопительного сезона.

11 октября "Харьковгаз" планировал провести ремонтные работы на газопроводе и газорегуляторных пунктах в селе. Однако неустановленные лица в тот день заблокировали работу специалистов и спецтехнику компании. Поэтому работы приостановили, а населенный пункт остался без газа,

– заявили в "Харьковгазе".

16 октября предприятие возобновило ремонт, пуск газа должен был начаться 17 октября. Но этого не произошло. Мол, "псевдоактивисты" снова заблокировали транспорт "Харьковгаза".

Более того, они:

"Стали подстрекать потребителей не предоставлять доступ работникам газовой компании в домовладения".

"Повредили автотранспорт компании и пытались сломать телефоны ее сотрудников".

Но несмотря на это в "Харьковгаз" заявили, что в тот же день возобновили газоснабжение в село.

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