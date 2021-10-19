По состоянию на 19 сентября от продукции магазина невестки умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса отказались 6 компаний и 1 сеть кофеен. Вероятно, этот список может увеличиться, заявил активист Сергей Стерненко.

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Какие компании перестали продавать продукты YARO

"Сильпо";

Winestore;

"Алло";

сеть кофеен "Идеалист";

Rocket,

Glovo.

Однако пока компании официально свое решение не комментировали.

Что известно о скандале с владелицей YARO

Юлия Привалова – дочь мэра Сокирян Черновицкой области – опубликовала в инстаграме селфи на фоне Красной площади в Москве. На фото с основательницей бренда здорового питания YARO красовался ее муж Даниил Кернес, который является сыном умершего мэра Харькова.

На возмущение пользователей такой ​​фотографией Привалова ответила унизительным анекдотом про бандеровцев. После этого вспыхнул скандал.

Впоследствии на странице компании в инстаграме извинились за шутку основательницы. В YARO заявили, что являются "проукраинским бизнесом". В то же время сама Привалова за свои слова не извинилась.

Полный текст публикации Сергея Стерненко в телеграме:

По состоянию на данный момент на украинофобский поступок Юлии Приваловой отреагировали следующие компании:

Rozetka полностью снесла ее товары ТМ Yaro,

Сильпо убрали из доставки в Киеве,

в Winestore с сайта продукция исчезла,

Алло не продает Yaro (пишут, что нет в наличии),

сеть кофеен "Идеалист" заявила, что прекращает продажу,

в Rocket и Glovo также исчезли товары и доставка из заведений Yaro (но это может быть временным явлением, или обусловлено загруженностью), и сами компании никак инцидент не комментировали.

Думаю, список еще пополнится.