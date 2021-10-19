Сильпо, Rozetka, Алло: украинские компании бойкотируют продукцию YARO
Источник:телеграм "STERNENKO"
Ряд крупных украинских компаний отказался продавать продукцию скандального магазина YARO. Все потому, что его владелица Юлия Привалова опубликовала в инстаграме оскорбительную шутку про бандеровцев.
По состоянию на 19 сентября от продукции магазина невестки умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса отказались 6 компаний и 1 сеть кофеен. Вероятно, этот список может увеличиться, заявил активист Сергей Стерненко.
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Какие компании перестали продавать продукты YARO
- "Сильпо";
- Winestore;
- "Алло";
- сеть кофеен "Идеалист";
- Rocket,
- Glovo.
Однако пока компании официально свое решение не комментировали.
Что известно о скандале с владелицей YARO
- Юлия Привалова – дочь мэра Сокирян Черновицкой области – опубликовала в инстаграме селфи на фоне Красной площади в Москве. На фото с основательницей бренда здорового питания YARO красовался ее муж Даниил Кернес, который является сыном умершего мэра Харькова.
- На возмущение пользователей такой фотографией Привалова ответила унизительным анекдотом про бандеровцев. После этого вспыхнул скандал.
- Впоследствии на странице компании в инстаграме извинились за шутку основательницы. В YARO заявили, что являются "проукраинским бизнесом". В то же время сама Привалова за свои слова не извинилась.
Полный текст публикации Сергея Стерненко в телеграме:
По состоянию на данный момент на украинофобский поступок Юлии Приваловой отреагировали следующие компании:
Rozetka полностью снесла ее товары ТМ Yaro,
Сильпо убрали из доставки в Киеве,
в Winestore с сайта продукция исчезла,
Алло не продает Yaro (пишут, что нет в наличии),
сеть кофеен "Идеалист" заявила, что прекращает продажу,
в Rocket и Glovo также исчезли товары и доставка из заведений Yaro (но это может быть временным явлением, или обусловлено загруженностью), и сами компании никак инцидент не комментировали.
Думаю, список еще пополнится.