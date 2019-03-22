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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Семь часов в очереди: сотни людей в Киеве пытаются поменять место голосования (фото)

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      Сотни людей в Киеве не могут попасть в отделения реестра избирателей. Ведь 25 марта – последний день подачи заявки на изменения в реестр.

      Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

      Читайте также: Выборы президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации

      Президентские выборы в Украине состоятся уже совсем скоро – 31 марта. Поэтому немало граждан, которые намерены голосовать не по месту регистрации, решили "запрыгнуть в последний вагон" и внести изменения в реестр избирателей, в результате чего в районных государственных администрациях столицы образовались огромные очереди.


      Очередь в одну из столичных РГА


      Соломенская РГА в Киеве

      Напомним, чтобы изменить место голосования в реестр нужно предоставить оригиналы документов: паспорт, а также справку с учебы, места работы, о праве собственности или аренде жилья, документы о рабочей командировке.

      В общем уже больше 100 тысяч украинцев поменяли место голосования перед президентскими выборами.

      Больше о кандидатах в президенты смотрите здесь.
      Материалы о недвижимости кандидатов в президенты можно почитать здесь.

      Календарь президентских выборов-2019: главные даты

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости Киева
      Источник: 24 канал
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