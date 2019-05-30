Авария туристического катера произошла на реке Дунай в Будапеште. На борту судна находилось 33 туриста из Южной Кореи и двое членов экипажа.

Шесть пассажиров катера удалось спасти, еще 21 человек пропал без вести. Южнокорейское министерство иностранных дел подтвердило гибель своих граждан.

Читайте также: 16 школьников попали в аварию на Днепропетровщине: есть пострадавшие

Телеканал CNN сообщил, что причиной аварии стало столкновение судна с другим прогулочным катером, после чего оно перевернулось и затонуло. Корпус катера остается на дне реки.

Судоходство на реке остановлено для проведения спасательных мероприятий, однако работа чрезвычайников осложнена сильным дождем и течением. Температура воды в реке держится на уровне 10-12 градусов, что стало причиной сильного переохлаждения пассажиров.

Туристический катер затонул вечером 29 мая. Инцидент произошел в центре города у здания парламента Венгрии.

Авария туристического катера на реке Дунай: